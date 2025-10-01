Jubilación mínima de Anses: el nuevo monto que reciben los jubilados este mes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el nuevo haber mínimo y el bono de $70.000 que se paga en octubre.

La jubilación mínima volvió a actualizarse en octubre, en el marco del esquema de movilidad previsional que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Este mes, el organismo oficializó un incremento del 1,87%, correspondiente al adelanto por inflación, que eleva el haber mínimo de $320.715,49 a $326.266,36.

A este monto se le suma el bono extraordinario de $70.000, que se mantiene sin cambios respecto a septiembre. Este refuerzo se paga desde agosto y busca compensar la pérdida de poder adquisitivo frente al aumento sostenido de precios. Así, el total a cobrar para quienes perciben la jubilación mínima será de $396.266,36.

Anses Anses actualizó el haber mínimo y mantiene el bono extraordinario. Shutterstock

Desde julio de 2024, la movilidad previsional se actualiza de forma mensual, según lo establece el Decreto 274/2024. El esquema toma como referencia el último dato de inflación disponible, es decir, el IPC de dos meses atrás. Esta modalidad busca evitar que los haberes queden rezagados frente al avance de los precios, aunque los porcentajes siguen siendo bajos en relación con el costo de vida real.

El bono de $70.000: alivio temporal para jubilados y pensionados Además del haber mínimo, el bono también se aplica a beneficiarios de la Pensión No Contributiva (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En algunos casos, el monto puede variar según la prestación, pero el refuerzo se paga en la misma fecha que el calendario habitual de haberes.