Beneficios Anses: en qué supermercados habrá descuentos a jubilados

Anses puso en marcha un nuevo programa de beneficios dirigido a jubilados y pensionados con el objetivo de mejorar sus ingresos y la capacidad de compra. Ofrece descuentos exclusivos en los principales supermercados del país, incluyendo un 10 por ciento de descuento sin tope de reintegro para compras generales y un 20 por ciento para perfumería y limpieza.

"Esta iniciativa no solo favorece a los más de 7 millones de jubilados y pensionados en Argentina, sino que también impulsa el comercio al aumentar significativamente la clientela, generando un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado", remarcaron oficialmente desde Anses.

Son más de 7.000 los supermercados adheridos en todo el país y estos son:

Además, mediante un convenio con el BancoNación, los jubilados y pensionados de Anses , que cobren sus haberes en dicho banco, accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5 por ciento sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, (con un tope de 20 mil pesos mensuales) en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

También, el Banco les depositará diariamente un porcentaje de remuneración (TNA 32 por ciento) sobre el saldo que registren en sus cuentas (por hasta 500 mil pesos).

Quienes cobren en el Banco Nación tendrán más beneficios con Anses.

Por su parte, aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Galicia accederán hasta a un 25 por ciento de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope 20 mil pesos mensuales en supermercados, y 12 mil en farmacias y ópticas).

Y quienes tengan una cuenta remunerada FIMA, recibirán rendimientos diarios sobre el dinero que tengan acreditado en sus cuentas (TNA 33,2 por ciento) sin tope de saldo a remunerar.