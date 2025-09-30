AUH: qué pagos extras se suman en octubre según Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó los beneficios complementarios que se suman a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en octubre. Como cada mes, estos se acreditan según el cronograma de pagos vigente.

Los principales extras que pueden cobrarse junto a la AUH son:

Tarjeta Alimentar, subsidio por leche y Libreta AUH: los refuerzos que pueden cobrar los titulares. Foto: Anses

Qué pasa en diciembre con la AUH y la Tarjeta Alimentar. Foto: Anses

Para saber si te corresponde alguno de estos pagos extra, podés ingresar a Mi Anses con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección “Hijas e hijos” o “Mis asignaciones”, se detallan los beneficios activos y las fechas de cobro. También podés consultar desde la app oficial o llamar al 130, la línea gratuita de Anses.

Los pagos adicionales dependen de la edad de los hijos, la situación familiar y el cumplimiento de ciertos requisitos. Por eso, es clave revisar cada caso en particular y mantener actualizados los datos personales y familiares en Anses.

Anses Cómo consultar en Mi Anses si te corresponde un pago adicional. Shutterstock

Monto de la AUH en octubre 2025

Con el aumento del 1,9 % aplicado por Anses, el monto bruto de la AUH en octubre asciende a $117.252, mientras que el valor neto de bolsillo será de $93.801. En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el total mensual será de $381.791.