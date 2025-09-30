AUH: qué pagos extras se suman en octubre según Anses
Anses confirmó los beneficios complementarios que se suman a la Asignación Universal por Hijo en octubre. Qué extras se cobran y cómo saber si te corresponden.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los beneficios complementarios que se suman a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en octubre. Como cada mes, estos se acreditan según el cronograma de pagos vigente.
Los principales extras que pueden cobrarse junto a la AUH son:
- Tarjeta Alimentar: es un refuerzo económico que se suma a la AUH para facilitar la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. En octubre 2025, los montos varían según la cantidad de hijos: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para quienes tienen dos, y $108.062 para tres o más hijos.
- Complemento Leche 1000 Días: este refuerzo nutricional se paga a titulares de AUH con hijos menores de 3 años y busca acompañar el desarrollo infantil en una etapa clave. En octubre, el monto asciende a $42.711 por hijo, y se acredita junto con el calendario habitual de Anses.
- Libreta AUH: es un requisito obligatorio para mantener el beneficio. Se presenta una vez al año y permite acreditar los controles de salud, vacunación y escolaridad de los hijos. Al entregar la libreta, Anses puede pagar el 20 % acumulado que se retiene cada mes, siempre que se cumplan los requisitos.
Cómo saber si te corresponde alguno de los beneficios
Para saber si te corresponde alguno de estos pagos extra, podés ingresar a Mi Anses con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección “Hijas e hijos” o “Mis asignaciones”, se detallan los beneficios activos y las fechas de cobro. También podés consultar desde la app oficial o llamar al 130, la línea gratuita de Anses.
Los pagos adicionales dependen de la edad de los hijos, la situación familiar y el cumplimiento de ciertos requisitos. Por eso, es clave revisar cada caso en particular y mantener actualizados los datos personales y familiares en Anses.
Monto de la AUH en octubre 2025
Con el aumento del 1,9 % aplicado por Anses, el monto bruto de la AUH en octubre asciende a $117.252, mientras que el valor neto de bolsillo será de $93.801. En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el total mensual será de $381.791.