Anses: los dos refuerzos extra para los jubilados en octubre de 2025

Los jubilados de Anses recibirán dos beneficios que ya están confirmados para el próximo mes de octubre. Los montos que recibirán.

Los beneficios de Anses para las compras en alimentos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en octubre los jubilados recibirán dos medidas complementarias además del aumento habitual de haberes. Por un lado, se otorgará un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, y por otro se reactivará el programa Beneficios Anses, que ofrece descuentos y reintegros en compras diarias.

De esta forma, los jubilados podrán hacer uso de dos beneficios importantes. El bono ya es habitual para los beneficiarios, pero este mes tendrá la particularidad de que el nuevo programa les traerá descuentos en distintos rubros para alivianar el golpe en el bolsillo.

Aumentos de Anses a los jubilados Durante el mes de octubre, las jubilaciones y pensiones tendrán un incremento del 1,9 %, en línea con el Índice de Precios al Consumidor del Indec de dos meses atrás, tal como establece el Decreto 274/24.

Con este aumento, los montos quedarán de la siguiente manera:

Haber mínimo: pasará de $326.304,88 a $396.304,88 sumando el bono.

PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor): alcanzará los $331.016,96.

Pensiones no contributivas: subirán a $298.381,85.

Tope máximo: será de $2.195.498,72.