Anses: los dos refuerzos extra para los jubilados en octubre de 2025
Los jubilados de Anses recibirán dos beneficios que ya están confirmados para el próximo mes de octubre. Los montos que recibirán.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en octubre los jubilados recibirán dos medidas complementarias además del aumento habitual de haberes. Por un lado, se otorgará un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, y por otro se reactivará el programa Beneficios Anses, que ofrece descuentos y reintegros en compras diarias.
De esta forma, los jubilados podrán hacer uso de dos beneficios importantes. El bono ya es habitual para los beneficiarios, pero este mes tendrá la particularidad de que el nuevo programa les traerá descuentos en distintos rubros para alivianar el golpe en el bolsillo.
Aumentos de Anses a los jubilados
Durante el mes de octubre, las jubilaciones y pensiones tendrán un incremento del 1,9 %, en línea con el Índice de Precios al Consumidor del Indec de dos meses atrás, tal como establece el Decreto 274/24.
Con este aumento, los montos quedarán de la siguiente manera:
-
Haber mínimo: pasará de $326.304,88 a $396.304,88 sumando el bono.
PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor): alcanzará los $331.016,96.
Pensiones no contributivas: subirán a $298.381,85.
Tope máximo: será de $2.195.498,72.
Bono extraordinario de $70.000: el bono apunta a compensar la pérdida de poder adquisitivo de quienes perciben los ingresos más bajos. Se pagará de la siguiente forma:
-
Los jubilados que cobren el haber mínimo recibirán el monto total de $70.000.
Aquellos que superen el mínimo pero no lleguen a esa suma recibirán un proporcional hasta alcanzarla.
Para acceder, el ingreso base no debe exceder el haber mínimo establecido.
Según el Proyecto de Presupuesto 2026, este bono continuará el próximo año sin cambios en su valor.
Vuelve “Beneficios Anses”
El organismo también confirmó la reactivación del programa Beneficios Anses, que ofrece descuentos y reintegros automáticos en miles de comercios de todo el país.
-
El descuento se aplica al pagar con la tarjeta de débito en la que se cobra la jubilación, sin necesidad de inscripción previa.
Incluye rebajas de hasta 10 % en supermercados y hasta 20 % en productos de higiene y limpieza.
Quienes cobren a través del Banco Nación tendrán además un reintegro extra del 5 % si pagan con tarjetas (débito o crédito) o con QR a través de la app BNA+. El beneficio tiene un tope de $20.000 por mes y es acumulable con otros descuentos.