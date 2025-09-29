Anses: jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones tendrán aumentos en octubre

Con el fin de septiembre, la Anses confirmó un incremento del 1,88% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, que comenzará a aplicarse desde octubre.

Con el cierre de septiembre, ya se definieron los nuevos montos que recibirán jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Desde octubre, todas las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrán un aumento del 1,88%.

El ajuste quedó oficializado a través de las resoluciones 317/2025 y 318/2025 publicadas en el Boletín Oficial. El director de la Anses, Fernando Omar Bearzi, fue quien firmó la medida que surge de la fórmula de movilidad. Esta actualización se aplica en base a los índices de inflación calculados por el INDEC.

Cuánto aumenta cada ayuda en octubre El haber mínimo de jubilación se fijó en $326.298,38. A su vez, el haber máximo quedó en $2.195.679,22. El Gobierno todavía no confirmó si en octubre continuará el bono extraordinario de $70.000. En caso de mantenerse, los jubilados que cobran la mínima llegarían a percibir $396.298,38.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) fue establecida en $261.038,70. En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU) se ubicó en $149.266,62. Para quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC), el monto será de $228.453,71.