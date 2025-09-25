Jubilados Anses: tres beneficios clave en octubre que impactan en el bolsillo
Anses confirmó tres beneficios para jubilados en octubre: aumento, bono extra y reintegros por compras con tarjeta.
Octubre llega con noticias para los jubilados y pensionados que cobran a través de Anses. En medio de un contexto económico desafiante, el organismo confirmó tres beneficios que buscan reforzar los ingresos de los adultos mayores: aumento por movilidad, bono extraordinario y reintegros por compras en comercios adheridos.
El primero es el aumento mensual de haberes, que se aplica según la fórmula de movilidad previsional. En octubre, el incremento será del 1,88%, en línea con la inflación de agosto. Así, la jubilación mínima pasa de $320.277 a $326.298, mientras que la máxima alcanza los $2.195.679.
Anses: bono extraordinario en octubre
Además, se espera que se mantenga el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima. Este refuerzo permite que el ingreso total mensual llegue a $396.298,38. En el caso de quienes cobran más que la mínima, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar ese monto.
El tercer beneficio es el reintegro de hasta $20.000 por compras realizadas con tarjeta de débito o crédito asociada al cobro de la jubilación. A través del programa “Beneficios Anses”, los jubilados acceden a descuentos automáticos en supermercados, farmacias y comercios adheridos, sin necesidad de trámites adicionales.
Estos tres beneficios buscan aliviar el impacto de la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los adultos mayores. Para acceder a los descuentos, es clave utilizar la tarjeta vinculada a Anses y consultar los comercios participantes. El calendario de pagos puede verse afectado por el feriado del 10 de octubre, por lo que se recomienda revisar las fechas según la terminación del DNI.