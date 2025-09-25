Jubilados Anses: tres beneficios clave en octubre que impactan en el bolsillo

Los tres beneficios de Anses buscan reforzar el ingreso de jubilados frente a la inflación. Foto: Télam

Octubre llega con noticias para los jubilados y pensionados que cobran a través de Anses. En medio de un contexto económico desafiante, el organismo confirmó tres beneficios que buscan reforzar los ingresos de los adultos mayores: aumento por movilidad, bono extraordinario y reintegros por compras en comercios adheridos.

El primero es el aumento mensual de haberes, que se aplica según la fórmula de movilidad previsional. En octubre, el incremento será del 1,88%, en línea con la inflación de agosto. Así, la jubilación mínima pasa de $320.277 a $326.298, mientras que la máxima alcanza los $2.195.679.

Anses, pesos argenitnos, aumento, inflación Jubilados: Anses aplica aumento, paga bono y ofrece reintegros por compras en octubre. Shutterstock

Anses: bono extraordinario en octubre Además, se espera que se mantenga el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima. Este refuerzo permite que el ingreso total mensual llegue a $396.298,38. En el caso de quienes cobran más que la mínima, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar ese monto.

El tercer beneficio es el reintegro de hasta $20.000 por compras realizadas con tarjeta de débito o crédito asociada al cobro de la jubilación. A través del programa “Beneficios Anses”, los jubilados acceden a descuentos automáticos en supermercados, farmacias y comercios adheridos, sin necesidad de trámites adicionales.