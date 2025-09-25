Anses: estas son las ayudas que se pagan el jueves
La Anses continúa hoy con el calendario de pagos de septiembre: cobran jubilados y pensionados con DNI 6 y 7, y la Prestación por Desempleo para DNI 8 y 9.
La Anses avanza este jueves 25 de septiembre con el calendario de pagos correspondiente a este mes, que se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). En esta jornada cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, con documentos terminados en 6 y 7, mientras que también perciben la Prestación por Desempleo Plan 1 quienes tienen DNI finalizados en 8 y 9.
Además, siguen vigentes las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se acreditan entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre para todas las terminaciones de documento, junto con las Asignaciones de Pago Único (por nacimiento, adopción y matrimonio), que se pagan en el mismo período sin distinción de DNI.
Con el aumento del 1,9% correspondiente a septiembre, la jubilación mínima se fijó en $320.277,18, pero gracias al bono extraordinario de $70.000 el ingreso total asciende a $390.277,18. La jubilación máxima se ubica en $2.155.162,17. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $256.221,74, que con el bono alcanza $326.221,74, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) quedaron en $224.194,02, llegando a $294.194,02 con el adicional.
En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo se mantienen en $92.065,27 por cada hijo o embarazo, con una retención del 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, mientras que la AUH por discapacidad asciende a $299.790,04. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) quedó en $57.492, y la Asignación por Prenatal varía entre $57.535,98 y $12.109,89 según los ingresos del grupo familiar. Dentro de las asignaciones de pago único, los valores son de $67.062,91 por nacimiento, $401.004,96 por adopción, $100.441,34 por matrimonio, $13.955,90 por cónyuge y $86.615 por ayuda escolar anual.