Anses: estas son las ayudas que se pagan el jueves

La Anses avanza este jueves 25 de septiembre con el calendario de pagos correspondiente a este mes, que se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). En esta jornada cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, con documentos terminados en 6 y 7, mientras que también perciben la Prestación por Desempleo Plan 1 quienes tienen DNI finalizados en 8 y 9.

Además, siguen vigentes las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se acreditan entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre para todas las terminaciones de documento, junto con las Asignaciones de Pago Único (por nacimiento, adopción y matrimonio), que se pagan en el mismo período sin distinción de DNI.

pesos Siguen vigentes en Anses las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de DNI. Shutterstock

Con el aumento del 1,9% correspondiente a septiembre, la jubilación mínima se fijó en $320.277,18, pero gracias al bono extraordinario de $70.000 el ingreso total asciende a $390.277,18. La jubilación máxima se ubica en $2.155.162,17. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $256.221,74, que con el bono alcanza $326.221,74, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) quedaron en $224.194,02, llegando a $294.194,02 con el adicional.