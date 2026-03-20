Anses inicia hoy el pago por desempleo: quiénes cobran este viernes 20 de marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) inicia este viernes 20 de marzo el pago de la Prestación por Desempleo , un beneficio destinado a trabajadores que perdieron su empleo. El cronograma arranca hoy y el monto puede superar los $350.000, según el salario previo del beneficiario.

El calendario se organiza por terminación de DNI y se extenderá durante los últimos días del mes. Se trata de una asistencia económica clave para quienes quedaron sin trabajo formal y cumplen con los requisitos del sistema.

Anses confirmó las fechas de pago de la Prestación por Desempleo:

Anses paga la Prestación por Desempleo desde el 20 al 30 de marzo. Foto: Shutterstock

Se trata de la Prestación por Desempleo de Anses. Foto: Shutterstock

De esta manera, los primeros beneficiarios comienzan a cobrar desde este viernes y el calendario continúa después del fin de semana largo.

El monto del seguro por desempleo varía según el ingreso que tenía el trabajador antes del despido, aunque existen valores de referencia actualizados:

Monto mínimo: $176.200

Monto máximo: $352.400

No todos los beneficiarios cobran lo mismo, ya que el cálculo depende del salario previo y de los topes vigentes.

Cómo se calcula la prestación

El valor del beneficio se determina en base al sueldo anterior del trabajador:

Se toma como referencia el mejor salario reciente

Se aplica un porcentaje del ingreso

El monto es decreciente con el tiempo

Se respetan los límites mínimo y máximo

Esto hace que el monto final sea diferente en cada caso.

Quiénes pueden acceder al seguro por desempleo

La prestación está dirigida a trabajadores registrados que cumplan con determinadas condiciones:

Haber sido despedidos sin causa

Contar con aportes previos

No haber renunciado voluntariamente

Además, es necesario iniciar el trámite dentro de los plazos establecidos por Anses.

Cómo pedir la Prestación por Desempleo

El trámite puede hacerse de manera online o presencial:

Online:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Ir a Atención Virtual

Seleccionar Prestación por Desempleo

Completar los datos y adjuntar documentación

Presencial:

Sacar turno en una oficina de Anses

Presentar DNI

Aportar telegrama de despido o documentación que acredite el fin de la relación laboral

El beneficio se cobra entre 2 y 12 meses, según los aportes realizados antes de quedar desempleado.