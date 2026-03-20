Anses inicia hoy el pago por desempleo: quiénes cobran este viernes 20 de marzo
Anses comienza el pago de la Prestación por Desempleo. Conocé el calendario de marzo, quiénes cobran este viernes 20 y cuánto podés recibir según tu caso.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inicia este viernes 20 de marzo el pago de la Prestación por Desempleo, un beneficio destinado a trabajadores que perdieron su empleo. El cronograma arranca hoy y el monto puede superar los $350.000, según el salario previo del beneficiario.
El calendario se organiza por terminación de DNI y se extenderá durante los últimos días del mes. Se trata de una asistencia económica clave para quienes quedaron sin trabajo formal y cumplen con los requisitos del sistema.
Cuándo se cobra el seguro por desempleo en marzo
Anses confirmó las fechas de pago de la Prestación por Desempleo:
- DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
De esta manera, los primeros beneficiarios comienzan a cobrar desde este viernes y el calendario continúa después del fin de semana largo.
Cuánto se cobra por desempleo
El monto del seguro por desempleo varía según el ingreso que tenía el trabajador antes del despido, aunque existen valores de referencia actualizados:
- Monto mínimo: $176.200
- Monto máximo: $352.400
No todos los beneficiarios cobran lo mismo, ya que el cálculo depende del salario previo y de los topes vigentes.
Cómo se calcula la prestación
El valor del beneficio se determina en base al sueldo anterior del trabajador:
- Se toma como referencia el mejor salario reciente
- Se aplica un porcentaje del ingreso
- El monto es decreciente con el tiempo
- Se respetan los límites mínimo y máximo
Esto hace que el monto final sea diferente en cada caso.
Quiénes pueden acceder al seguro por desempleo
La prestación está dirigida a trabajadores registrados que cumplan con determinadas condiciones:
- Haber sido despedidos sin causa
- Contar con aportes previos
- No haber renunciado voluntariamente
Además, es necesario iniciar el trámite dentro de los plazos establecidos por Anses.
Cómo pedir la Prestación por Desempleo
El trámite puede hacerse de manera online o presencial:
Online:
- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social
- Ir a Atención Virtual
- Seleccionar Prestación por Desempleo
- Completar los datos y adjuntar documentación
Presencial:
- Sacar turno en una oficina de Anses
- Presentar DNI
- Aportar telegrama de despido o documentación que acredite el fin de la relación laboral
El beneficio se cobra entre 2 y 12 meses, según los aportes realizados antes de quedar desempleado.