Tarjeta Alimentar de Anses: cuánto se cobra en octubre según la cantidad de hijos

La Tarjeta Alimentar es un complemento económico que se deposita automáticamente a través de la Anses junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos o más.

En octubre de 2025, este complemento destinado a que familias alcancen la canasta básica alimentaria, no tendrá aumento . En este sentido, se mantendrán los valores vigentes que alcanzan a más de 4 millones de personas en todo el país.

El beneficio de Anses que busca garantizar el acceso a la alimentación en hogares con niños y adolescentes.

Cómo se acredita la Tarjeta Alimentar y cuándo se cobra en octubre

Este beneficio es parte de una política pública impulsada por el Ministerio de Capital Humano, que busca garantizar el acceso a la alimentación en hogares con niños, niñas y adolescentes. Aunque no se actualiza por la ley de movilidad previsional, se deposita en la misma cuenta que la AUH o AUE, sin necesidad de trámites ni inscripción.

Además, quienes tienen hijos menores de 3 años reciben el Complemento Leche, que sí se ajusta por movilidad. En octubre, este monto sube a $44.217 y también se acredita junto con el resto de los beneficios.

El cronograma de pagos comienza el miércoles 8 de octubre, según la terminación del DNI. Para verificar fechas exactas, montos y situación personal, se recomienda ingresar a www.anses.gob.ar o consultar la app Mi Anses.