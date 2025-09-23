El bono extra de $100.000 que pagará Anses a fines de septiembre

Mientras septiembre transita sus últimos días, Anses realizó un fuerte anuncio respecto de un bono extra para un grupo específico y muy particular que podrá solicitarlo. Se trata de una importante cifra pensando en llegar a fin de mes, según destacó el organismo.

En los últimos días de septiembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) realizará un pago único de $100.441 correspondiente a la Asignación por Matrimonio .

Este beneficio es un monto extraordinario que se entrega una sola vez a quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Anses continúa este viernes con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondientes a agosto.

El pago está dirigido a las personas que hayan contraído matrimonio recientemente y cumplan con las condiciones establecidas por el organismo.

Quedarán excluidos quienes reciben jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación por Embarazo.

Para poder cobrar esta asignación, los solicitantes deben:

Ser trabajadores en relación de dependencia, beneficiarios de la prestación por desempleo, trabajadores amparados por ART, trabajadores eventuales, o titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Tener el matrimonio registrado en las bases de datos de ANSES.

Cumplir con los topes de ingresos individuales y familiares establecidos por el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Acreditar una antigüedad mínima de seis meses en el empleo al momento del casamiento (en el caso de trabajadores en relación de dependencia).

Presentar la documentación en el plazo correspondiente, que puede ser desde dos meses antes hasta dos años después de la fecha de matrimonio. Pasado ese tiempo, se pierde el derecho al cobro.

El dinero será depositado en la cuenta bancaria que el beneficiario tenga registrada en Anses.

Se trata de un pago único y no forma parte de los haberes mensuales ni de otras prestaciones regulares.