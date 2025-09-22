La ayuda económica extra de Anses para los beneficiarios de la AUH en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) mantiene vigente un beneficio económico de $85.000 destinado a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo ( AUH ). Se trata del reintegro del 20% que el organismo retiene cada mes y que se entrega de forma anual, siempre que los titulares cumplan con una serie de requisitos.

Se trata de una ayuda económica que no todos saben que pueden solicitar y actualmente se puede hacer de una forma muy fácil y online, es decir, sin acercarse a una dependencia del organismo nacional.

Este bono extra puede ser muy importante, por la jugosa cifra que ofrece , para ayudar a los beneficiarios a llegar a fin de mes más tranquilos o con más dinero para poder cubrir otros gastos.

El cobro de esta suma está vinculado a la presentación de la Libreta AUH, un documento que certifica que los niños y adolescentes a cargo tienen completos los controles médicos, el calendario de vacunación y que asisten de manera regular a la escuela.

Este trámite es fundamental para acceder no solo a la devolución del dinero retenido, sino también a la Ayuda Escolar Anual, un beneficio que busca aliviar los gastos de útiles, uniformes y transporte educativo.

Cómo pedir el beneficio de Anses

El procedimiento para solicitar el pago es muy sencillo y no requiere turno previo. Puede hacerse desde el sitio web oficial de ANSES o en la aplicación Mi ANSES.

Para gestionarlo, el beneficiario debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, revisar que los datos de los hijos estén actualizados, generar el formulario de la Libreta si falta información de salud o educación, imprimirlo y llevarlo a la escuela o centro de salud para que lo completen y firmen. Luego, se debe sacar una foto del formulario y cargarla en el sistema.

Una vez aprobado, el monto se deposita en la misma cuenta donde el beneficiario recibe la AUH. A pesar de la simplicidad del trámite, muchas familias desconocen este derecho y no realizan la gestión, perdiendo la posibilidad de acceder a un ingreso adicional que puede representar un alivio significativo en su economía.