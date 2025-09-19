Anses pagará un bono complementario en septiembre: quiénes lo cobrarán

Durante septiembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) efectuará un pago adicional que se sumará a ciertas prestaciones. El beneficio, conocido como Complemento Leche, tendrá un monto aproximado de $42.711 y está dirigido a un grupo específico de beneficiarios.

Esta ayuda económica forma parte del plan de Anses para aquellas madres que recién tienen a sus hijos y que pueden reclamar por este bono especial. Se trata de un programa del organismo nacional que se otorga hace años y que no ha sido cancelado hasta el momento.

El Complemento Leche forma parte del Plan 1000 Días , una política pública destinada a garantizar el acceso a leche y alimentos de primera necesidad para personas gestantes y niños de hasta 3 años.

Este pago se acredita junto con las asignaciones sociales y puede combinarse con la Tarjeta Alimentar.

La ayuda económica de Anses y un beneficio para madres recientes.

Quiénes pueden cobrar este plan de Anses

El refuerzo económico está destinado a:

Personas que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo con hijos menores de 3 años.

Un dato importante a tener en cuenta es que no es necesario realizar gestiones adicionales: el monto se deposita de manera automática junto con el calendario habitual de pagos de Anses, siempre que los beneficiarios cumplan con los requisitos de las asignaciones.

De esta forma, Anses recordó que sigue ayudando a las madres que tienen a sus hijos recién nacidos o viviendo sus primeros años de vida y que la ayuda económica puede complementarse con otros programas que brinda el organismo nacional históricamente como la AUH.

Esta ayuda económica responde a una demanda especial de un sector o grupo específico que la necesita de forma urgente para atender y alimentar a sus hijos de una manera adecuada en la primera etapa de su vida.