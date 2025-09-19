Calendario de pagos Anses: quiénes cobran este viernes 19 de septiembre y cuánto reciben

La Anses continúa este viernes 19 de septiembre con el calendario de pagos de septiembre, que se desarrolla de manera escalonada de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En esta jornada cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, con documentos terminados en 9.

También se abonan la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, correspondientes a los DNI finalizados en 9. A la par, las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con documentos terminados en 7 perciben hoy su prestación.

Además, hoy es el turno de las Pensiones No Contributivas (PNC) para los DNI terminados en 8 y 9.

También se acreditan AUH, Asignación por Embarazo y las asignaciones de pago único que siguen vigentes hasta octubre.

Siguen vigentes, en paralelo, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se pagan desde el 8 de septiembre hasta el 10 de octubre para todas las terminaciones de DNI, y las Asignaciones de Pago Único (nacimiento, adopción y matrimonio), que en la primera quincena se acreditan del 9 de septiembre al 10 de octubre.

En septiembre, los haberes se actualizan con un incremento del 1,9%. Así, la jubilación mínima es de $320.277,18, pero con el bono extraordinario de $70.000 los jubilados perciben un total de $390.277,18. La jubilación máxima alcanza los $2.155.162,17.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $256.221,74, que con el bono llega a $326.221,74. En tanto, las PNC se ubican en $224.194,02, o $294.194,02 con el adicional.

De esta manera, la Anses completa la semana con pagos a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales, en el marco del calendario vigente de septiembre.