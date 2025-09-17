Anses: cómo acceder al refuerzo de $400.000 por adopción

Anses lanzó un refuerzo que supera los $400.000 para quienes adopten. En esta nota te explicamos cómo tramitarlo y de qué forma hacerlo.

Anses brinda ayuda a los padres que adoptan a menores.

En el marco de la Ley de Movilidad, Anses dispuso un beneficio extraordinario para quienes formalizan una adopción, destinado a compensar los gastos iniciales que implica este proceso. Este apoyo social se materializa mediante la Asignación de Pago Único (APU), un subsidio que se otorga una sola vez ante situaciones puntuales como nacimientos, matrimonio o adopción.

Esta ayuda económica puede ser vital para aquellas personas que han adoptado a un niño, niña o adolescente. Es una de las prestaciones de Anses que tiene los montos más altos en la actualidad, aunque para ser cobrado se deben cumplir con ciertos requisitos previos.

Un dato a tener en cuenta es que esta prestación no se brinda cada mes como la Asignación Universal por Hijo (AUH), sino que se paga una sola vez cuando se adopta al menor de edad.

Cuál es el monto de adopción que otorga Anses El monto asignado por adopción supera ampliamente los demás, dado el impacto económico que supone acoger legalmente a un menor.

Adopción : $401.004,96

Nacimiento : $67.062

Matrimonio: $100.441