Anses anticipó de cuánto será la jubilación máxima en octubre con aumento

Las jubilaciones se actualizan en octubre y Anses ya anticipó cuánto cobrará el grupo con el haber más alto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en octubre de 2025 las jubilaciones y pensiones volverán a actualizarse. El aumento será del 1,9%, correspondiente al índice de inflación registrado en agosto por el Indec. Este ajuste se aplica de forma automática por la fórmula de movilidad vigente, sin necesidad de decreto especial.

Con este nuevo incremento, la jubilación máxima pasará de $2.154.562,04 a $2.195.498,72, según los datos oficiales. Este monto corresponde a quienes tienen el haber más alto dentro del sistema previsional, y no incluye bonos ni refuerzos extraordinarios.

anses edificios (4).JPG El aumento del 1,9% se aplica automáticamente por la fórmula de movilidad vigente. ALF PONCE / MDZ

¿Cómo se calcula el aumento? Desde julio de 2024, la fórmula de movilidad jubilatoria se rige por el Decreto 274/24, que establece que los haberes se actualizan mensualmente tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, se toma el dato de agosto, que fue del 1,9%, y se aplica directamente sobre los montos de septiembre.

Este mecanismo busca que las jubilaciones sigan de cerca la evolución de los precios, aunque el impacto real depende de si se otorgan bonos adicionales, como ocurrió en meses anteriores.