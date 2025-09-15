Anses confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo en octubre: de cuánto es

La Asignación Universal por Hijo tendrá un incremento del 1,87% desde octubre, según informó la Anses. Conocé cuánto cobrarán los beneficiarios y cómo queda el monto retenido por la Libreta AUH.

La Asignación Universal por Hijo beneficia a más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

La Anses oficializó un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH) que regirá desde octubre de 2025. El ajuste será del 1,87%, en línea con la inflación de agosto medida por el INDEC, que alcanzó el 1,9%.

Este beneficio, que llega a más de 2,5 millones de familias y cubre a unos 4,3 millones de niñas, niños y adolescentes, está destinado a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan los requisitos establecidos por el organismo.

Cuánto cobrarán los titulares de AUH en octubre Con la actualización, la AUH pasará de $115.064,73 a $117.250,96. Sin embargo, la Anses aplica una retención del 20% que se libera una vez al año con la presentación de la Libreta AUH, documento que certifica escolaridad, controles médicos y vacunación.

shutterstock_1938899023 La Anses aplicará desde octubre un aumento automático en la AUH, vinculado a la inflación informada por el INDEC. Shutterstock

De esta manera, el monto que se depositará mes a mes a las familias será de $93.800,77 por hijo a partir de octubre. En el caso de la Asignación por Embarazo, el importe será idéntico y bajo las mismas condiciones de acreditación. Para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto ascenderá a $305.396,11.