Garrafas de 10 kg más baratas en Mendoza: días, barrios y qué llevar para acceder

El Gobierno provincial volverá a acercar garrafas de 10 kilos a precios subsidiados a familias que no cuentan con gas por red. Será una semana completa, del lunes 15 al sábado 20 de septiembre, con paradas en los 18 departamentos de Mendoza . El objetivo es aliviar gastos esenciales y garantizar un insumo básico en pleno fin de temporada invernal.

La logística se organiza por barrios y espacios comunitarios, con horarios en la mañana y al mediodía, para facilitar la compra cerca de cada casa. El operativo es conocido como “La Garrafa en tu Barrio” y concentra en pocos días una amplia cobertura territorial.

El beneficio está orientado a hogares sin conexión domiciliaria a la red de gas. Para comprar se debe llevar el envase vacío en condiciones, una fotocopia del DNI y la constancia de Anses que acredita que no se perciben otros ingresos incompatibles (la “Certificación Negativa”). Las personas jubiladas o pensionadas que acrediten haberes deberán sumar una copia de la credencial de PAMI.

En el caso de personas con discapacidad, se solicita el CUD (Certificado Único) junto con el DNI. Si no pueden asistir, un tercero puede retirar en su nombre presentando su propio documento y el del beneficiario. La idea es que el trámite sea simple, ordenado y sin intermediarios.

Los valores fijados para la garrafa de 10 kg varían según la zona. En Alta Montaña —Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas— el precio es de $9.000. En Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo rige $8.900. En Lavalle y Las Heras está a $7.900. En Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz la garrafa cuesta $9.500. En el Valle de Uco —Tunuyán, Tupungato y San Carlos— el valor es de $9.000, lo mismo que en Malargüe. En tanto, General Alvear y San Rafael tienen un precio de $10.000. Son montos finales por unidad y se abonan en el punto de entrega.

garrafa Desde hoy comienza un operativo para conseguir garrafas de 10 kg a un precio más económico.

Días, barrios y recorridos: cómo se reparte la semana

El cronograma arranca el lunes 15 con puestos en Las Heras (Panquehua y El Pastal), Guaymallén (El Sauce y El Bermejo) y paradas en San Rafael, General Alvear, Maipú y Santa Rosa, entre otros. El martes 16 la operatoria se despliega en Puente de Hierro y zonas aledañas de Guaymallén; en Godoy Cruz con múltiples playones barriales; y en Luján, Junín, Rivadavia, Tupungato y La Paz.

El miércoles 17 hay puntos en Maipú (Rodeo del Medio y Fray Luis Beltrán), Lavalle (Tres de Mayo y barrios cercanos), Junín, Luján, San Carlos, Guaymallén, Las Heras, Tunuyán, San Martín y San Rafael, además de un operativo en General Alvear. El jueves 18 se concentra en Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Junín, Luján y Lavalle, con un capítulo especial en Alta Montaña, en Uspallata y barrios cercanos. El viernes 19 continúa en Godoy Cruz, Malargüe, Lavalle, Rivadavia, General Alvear, San Martín y en la Ciudad de Mendoza, con paradas sucesivas en La Favorita y sectores de la Sección Siete. El sábado 20 cierra con recorridos en Junín, Las Heras, Tunuyán, Rivadavia y Capital, con dos trayectos en Ciudad que abarcan La Favorita, Flores Oeste, Soberanía, San Martín y la Cuarta Sección. Los horarios de inicio son, en general, desde las 9 de la mañana y con turnos escalonados hasta el mediodía.

También ayuda tener a mano la fotocopia del DNI y la documentación respaldatoria requerida para cada caso (ANSES, PAMI o CUD). Si retira un familiar o vecino, no olvide el DNI de quien compra y del titular del beneficio. El orden en la fila y el respeto de los turnos permite que el operativo avance sin interrupciones y que más personas puedan acceder en la misma jornada. Si hay dudas, la recomendación es consultar el cronograma del día en los canales oficiales antes de salir.

El despliegue simultáneo en los 18 departamentos, del 15 al 20 de septiembre, busca que cada comunidad tenga al menos una chance en la semana para comprar a valores accesibles. Con documentación en regla y el envase listo, el trámite se resuelve en pocos minutos y la garrafa vuelve a casa a un precio que marca la diferencia.