Anses: estos son los nuevos montos para las pensiones no contributivas en octubre

La Anses anunció que desde octubre de 2025 habrá un incremento del 1,87 % para las Pensiones No Contributivas (PNC), con lo que se actualizarán los haberes según el IPC correspondiente a agosto, cuando la inflación fue de 1,9 %.Aunque la suba se aplica con dos decimales precisos, el porcentaje se redondea para el cálculo final de los haberes.

Además del reajuste, los beneficiarios recibirán un bono previsional de $70.000 , que se abonará en su totalidad para quienes tienen los ingresos mínimos. Para quienes cobran montos mayores, se lo otorgará hasta cierto tope, que para octubre será de $396.266,36.

Sumando los aumentos y los bonos, los montos de las PNC serán los siguientes:

El ajuste también impacta en otros beneficios administrados por Anses, como las jubilaciones contributivas y distintos tipos de pensiones no contributivas por vejez, invalidez o maternidad con siete hijos o más.

Aunque el porcentaje aplicado coincide casi con el registro inflacionario de agosto, el hecho de que el bono no haya aumentado desde marzo de 2024 significa que el crecimiento real de los haberes continúa siendo algo inferior al índice de precios al consumidor.