Anses: últimos días para solicitar la jubilación anticipada y cómo hacerlo

Anses confirmó que son los últimos días en los que se dispone la jubilación anticipada. Cómo acceder al beneficio y cómo hacer el trámite.

Anses y los trámites de jubilación anticipada.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó que el próximo 30 de septiembre de 2025 vence el plazo para iniciar el trámite de jubilación anticipada. Quienes cumplan con los requisitos deben presentar su solicitud antes de esa fecha para no perder la oportunidad.

Este régimen permite que personas desempleadas que ya completaron su historia laboral accedan a un haber previsional antes de cumplir la edad jubilatoria legal. El beneficio otorga el 80 % del haber mensual hasta que el beneficiario alcanza la edad establecida para jubilarse, momento en el que pasa a cobrar el 100 %.

Cómo acceder a la jubilación anticipada de Anses Acreditar 30 años de aportes efectivos , sin contar años regularizados por moratoria.

Estar desempleado al 30 de junio de 2023.

No haber alcanzado la edad jubilatoria ordinaria (65 años para hombres y 60 para mujeres).

jubilaciones.jpg Quiénes pueden acceder a la jubilación anticipada de Anses.

Cómo hacer el trámite en Anses Ingresar a “Mi Anses” para verificar los aportes registrados.

Reunir la documentación: DNI, constancia de CUIL y certificados de trabajo si corresponden.

Solicitar un turno en la web de Anses o por teléfono.

Presentarse en la oficina asignada el día del turno con todos los documentos.