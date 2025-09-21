Calendario de pagos Anses: quiénes comienzan a cobrar el lunes 22 de septiembre
Anses avanza con el calendario de pagos. Desde el lunes 22, comienza el cobro para jubilados y pensionados que perciben montos superiores a la mínima.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa cumpliendo con el calendario de pagos correspondiente al mes de septiembre. Tras completar la etapa de pagos a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, este lunes 22 se inicia el cronograma para quienes cobran montos superiores.
¿Cómo consultar el calendario de pagos?
Aumento de haberes en septiembre
Durante septiembre, jubilados, pensionados y otros beneficiarios de Anses recibieron un incremento del 1,9%, en línea con la inflación registrada en junio por el Indec. Este ajuste responde a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que establece actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
Con este aumento, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $390.277,18 (compuesta por $320.277,18 + bono de $70.000)
- Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 (incluye bono)
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $294.194,02
- Jubilación máxima: $2.155.162,17
Calendario de pagos: jubilaciones superiores a la mínima
A partir del lunes 22 de septiembre, Anses comienza a pagar los haberes correspondientes a jubilados y pensionados que perciben más que el haber mínimo. El cronograma se organiza según la terminación del DNI:
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre
Es importante que los beneficiarios consulten su fecha exacta de cobro a través de los canales oficiales de Anses, como la web www.anses.gob.ar, la app Mi Anses o llamando al 130.