Anses: el trámite laboral online que es clave para los que están cerca de jubilarse

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) continúa sumando herramientas digitales para facilitar el acceso a la información de los trabajadores. Una de las más utilizadas es la posibilidad de consultar la historia laboral en línea , donde cada persona puede revisar los aportes jubilatorios que se encuentran registrados a su nombre.

Esta función es especialmente útil para quienes están cerca de iniciar el trámite jubilatorio, ya que permite verificar si las contribuciones de cada empleador fueron correctamente declaradas y detectar posibles faltantes con anticipación. Esto servirá para no tener sorpresas a la hora de iniciar oficialmente la jubilación.

Al ingresar al sistema, el usuario puede visualizar un detalle completo de su trayectoria laboral : períodos trabajados en relación de dependencia, remuneraciones declaradas por cada empleador, aportes como monotributista o autónomo e incluso información sobre regímenes diferenciales.

En caso de que haya períodos sin información, esto no siempre significa que no se hayan realizado aportes; en algunos casos puede tratarse de contribuciones hechas en cajas previsionales provinciales que se integran posteriormente a la base de datos nacional.

La Anses termina de abonar esta semana los últimos pagos del mes según el cronograma por DNI. Foto: Anses

El acceso al servicio es completamente online. Para utilizarlo, basta con ingresar al portal oficial de Anses o a la aplicación “Mi Anses”, iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a la sección “Trabajo”, donde se encuentra la opción “Consulta de Historia Laboral”. Desde allí es posible descargar el reporte en formato PDF o imprimirlo directamente para tener un respaldo físico.

Además de la consulta digital, el sistema permite generar un certificado oficial que tiene validez como comprobante de los aportes realizados.

Si la persona necesita un documento con firma institucional, puede solicitar el Reconocimiento de Servicios, que detalla de manera formal todos los períodos registrados. Este trámite suele ser fundamental al iniciar gestiones de jubilación o pensión.

Con esta herramienta, Anses busca simplificar el acceso a la información previsional y garantizar que los trabajadores puedan planificar con tiempo su retiro, evitando sorpresas a último momento y permitiendo regularizar eventuales deudas o períodos sin aportes antes de presentar el trámite definitivo.