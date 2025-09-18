Calendario de pagos Anses: quiénes cobran este hoy y cuánto reciben

La Anses sigue este jueves 18 de septiembre con el calendario de pagos de septiembre, que se desarrolla de manera escalonada de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En esta jornada cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, con documentos finalizados en 8.

También perciben sus haberes los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, correspondientes a los DNI terminados en 8. A la par, las titulares de la Asignación por Embarazo con documentos finalizados en 6 reciben hoy su prestación.

Además, continúan acreditándose las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, vigentes desde el 8 de septiembre y hasta el 10 de octubre, para todas las terminaciones de DNI. En paralelo, se mantienen los pagos de las Asignaciones de Pago Único (nacimiento, adopción y matrimonio), que se abonan en la primera quincena del 9 de septiembre al 10 de octubre .

La Anses paga hoy jubilaciones mínimas a DNI terminados en 8 y AUH a beneficiarios con documentos finalizados en 8.

En septiembre, los haberes se actualizan con un incremento del 1,9%: la jubilación mínima quedó en $320.277,18, aunque con el bono extraordinario de $70.000 los jubilados cobran en total $390.277,18. La jubilación máxima asciende a $2.155.162,17.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $256.221,74, que con el bono llega a $326.221,74. En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) alcanzan los $224.194,02, o $294.194,02 con el adicional.

De esta forma, la Anses asegura hoy el pago a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, dentro del esquema de acreditaciones vigente en septiembre.