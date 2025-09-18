Anses activa el refuerzo de $80.000: todo lo que hay que saber para cobrarlo

Todos los meses, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega un refuerzo que puede superar los $80.000 y que se suma a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se trata de la Tarjeta Alimentar, una asistencia social que busca aliviar el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables, garantizando el acceso a alimentos básicos.

La Tarjeta Alimentar está vigente desde el año 2020 y no requiere inscripción previa. Se paga de manera automática junto con el calendario habitual de pagos de Anses. El monto puede alcanzar los $100.000 en algunos casos.

Estos son los montos actuales según la página oficial de Anses: Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $52.250

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El refuerzo de $80.000 no se traduce en un monto único para todos los beneficiarios, sino que varía según la cantidad de hijos. En los casos de dos o más, el beneficio supera ampliamente esa cifra, consolidándose como una asistencia clave dentro del esquema de protección social vigente.

El monto se deposita en la misma cuenta donde se percibe la AUH o la asignación correspondiente, y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos en comercios habilitados.