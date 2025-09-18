Anses activa el refuerzo de $80.000: todo lo que hay que saber para cobrarlo
Anses mantiene vigente un importante refuerzo mensual, destinado a titulares de AUH y asignaciones sociales, según cantidad de hijos.
Todos los meses, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega un refuerzo que puede superar los $80.000 y que se suma a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se trata de la Tarjeta Alimentar, una asistencia social que busca aliviar el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables, garantizando el acceso a alimentos básicos.
La Tarjeta Alimentar está vigente desde el año 2020 y no requiere inscripción previa. Se paga de manera automática junto con el calendario habitual de pagos de Anses. El monto puede alcanzar los $100.000 en algunos casos.
Te Podría Interesar
Estos son los montos actuales según la página oficial de Anses:
- Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $52.250
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
El refuerzo de $80.000 no se traduce en un monto único para todos los beneficiarios, sino que varía según la cantidad de hijos. En los casos de dos o más, el beneficio supera ampliamente esa cifra, consolidándose como una asistencia clave dentro del esquema de protección social vigente.
El monto se deposita en la misma cuenta donde se percibe la AUH o la asignación correspondiente, y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos en comercios habilitados.
¿Quiénes cobran el refuerzo?
- Madres o padres con hijos de hasta 14 años que reciben la AUH
- Embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo
- Personas con discapacidad que perciben AUH
- Titulares de Pensiones No Contributivas con hijos a cargo
El calendario de pagos de septiembre ya está en marcha, y se organiza según la terminación del DNI del titular. Para consultar fechas exactas, se puede ingresar al sitio oficial de Anses o usar la app Mi Anses.