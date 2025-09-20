Anses aumenta las asignaciones únicas: mirá cuánto te toca cobrar en octubre

Tras conocerse la inflación de agosto informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), quedó definido el incremento que recibirán las distintas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) en septiembre. Entre estas se encuentran tres prestaciones clave que benefician a millones de argentinos.

El aumento se rige por la fórmula de movilidad establecida en el DNU 274/24, que dispone actualizaciones mensuales de los haberes jubilatorios y otras prestaciones, alineadas con la inflación y no con ajustes trimestrales como sucedía antes.

Entre las prestaciones que tendrán una suba del 1,87% en octubre se encuentran las Asignaciones de Pago Único (APU). Estas ayudas económicas, como matrimonio, nacimiento y adopción, se otorgan por única vez y están sujetas a requisitos específicos.

En octubre de 2025, la Asignación por Nacimiento pasará de $67.078 a $68.333. La Asignación por Matrimonio subirá de $100.440,79 a $102.319. Finalmente, la Asignación por Adopción aumentará de $401.074,32 a $408.575.

El monto se paga por única vez y se deben cumplir ciertos requisitos para recibirlo. Además, se tiene hasta dos años para hacer el trámite y poder recibir el pago. Por otro lado, es importante saber que el monto a cobrar será el que estaba vigente al momento del hecho y no al momento de hacer el trámite.

Quiénes la reciben

Estas asignaciones están destinadas a titulares de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) que cumplan con los requisitos establecidos por Anses. Para acceder, es necesario tener los datos personales y familiares actualizados en la base del organismo, contar con ingresos dentro de los topes vigentes y presentar la documentación que acredite el hecho (acta de nacimiento, matrimonio o adopción). También pueden recibirla quienes perciben una prestación por desempleo, siempre que cumplan con las condiciones exigidas.