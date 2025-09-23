Jubilación mínima con refuerzo: Anses actualizó los haberes de octubre

Anses aplicará un aumento del 1,9% en octubre y sumará un bono extraordinario para quienes cobran la mínima. ¿Cuánto se percibe con el nuevo ajuste?

Se espera un aumento del 1,9% para octubre: la jubilación mínima de Anses subiría a $396.304,88 con bono incluido.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en octubre de 2025 todas las prestaciones previsionales recibirán un aumento del 1,9%, correspondiente al índice de inflación registrado en agosto. Este ajuste se suma al bono de refuerzo que se otorga a los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos.

Con el aumento del 1,9% por inflación y el bono extraordinario, el monto total que percibirán los jubilados que cobran la mínima en octubre será de $396.304,88. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se actualizará a $331.016,96, mientras que la Pensión No Contributiva quedará en $298.381,85, todos con el refuerzo incluido. En el otro extremo, la jubilación máxima alcanzará los $2.195.498,72, aunque ese haber no recibe bono.

Anses, pesos argentinos Las pensiones de Anses también se actualizan: PUAM y no contributivas reciben refuerzo y nuevo haber mensual. Shutterstock

Quiénes reciben el bono completo y qué otras ayudas están disponibles en octubre El refuerzo de ingresos está destinado exclusivamente a quienes cobran la jubilación mínima. Quienes perciben un haber superior no acceden al bono completo, aunque pueden recibir un proporcional si su ingreso no supera el tope establecido por Anses. El pago se realiza en una sola cuota junto con el haber mensual, sin necesidad de trámite adicional.

Este esquema de actualización busca proteger a los sectores más vulnerables del sistema previsional. Además del bono y el aumento por inflación, Anses mantiene vigentes otras medidas como los créditos previsionales, el calendario de pagos anticipado y los beneficios con reintegros para compras con tarjeta.