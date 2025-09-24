Anses paga este miércoles 24 de septiembre a jubilados y desempleados

La Anses continúa hoy con el calendario de pagos de septiembre para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones según terminación de DNI.

La Anses sigue este miércoles con el calendario de pagos de septiembre, que se desarrolla de forma escalonada de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En esta jornada cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, con documentos terminados en 4 y 5. Por otra parte, este miércoles se acreditan las cuotas de la Prestación por Desempleo Plan 1 para beneficiarios con DNI terminados en 6 y 7.

anses local godoy cruz (10).JPG También se acreditan AUH, Asignación por Embarazo, pago único y desempleo según el cronograma oficial. ALF PONCE MERCADO / MDZ

En paralelo, continúan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se pagan entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre sin distinción de documento, y las Asignaciones de Pago Único (nacimiento, adopción y matrimonio), que se acreditan en la primera quincena del 9 de septiembre al 10 de octubre y en la segunda del 19 de septiembre al 10 de octubre.

Con el incremento del 1,9% aplicado este mes, la jubilación mínima se ubica en $320.277,18, pero gracias al bono extraordinario de $70.000 los jubilados cobran un total de $390.277,18. La jubilación máxima asciende a $2.155.162,17.