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Aumenta la asignación por cónyuge de Anses: cuánto se cobra y quiénes acceden en abril
Anses aplica un aumento en abril de 2026 para la asignación por cónyuge. Conocé los nuevos montos y quiénes pueden cobrar este beneficio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un nuevo aumento en abril de 2026 que impactará en las asignaciones familiares y los haberes previsionales. En este contexto, se actualizará la asignación por cónyuge, un beneficio clave para jubilados y pensionados en todo el país.
El incremento será del 2,9%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero informado por el Indec. La suba se aplica según la fórmula de movilidad vigente establecida por el Decreto 274/2024, que ajusta mensualmente las prestaciones sociales.
Cuánto se cobra por la asignación por cónyuge
En abril de 2026, la asignación por cónyuge tendrá los siguientes valores:
- Monto general: $16.581
- Zona desfavorable: $32.896
- El beneficio está dirigido a:
- Jubilados y pensionados del SIPA
- Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
Para acceder, es necesario que el vínculo matrimonial esté registrado en Anses. El trámite puede hacerse de forma presencial con turno previo o a través de Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
La asignación no corresponde a uniones convivenciales y se paga a un solo cónyuge, incluso cuando ambos perciben una jubilación o pensión.
Jubilaciones y pensiones: cómo quedan en abril
Con el aumento de abril, los haberes previsionales también se actualizan. Los principales montos quedan de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $380.319,31
- Mínima con bono: $450.319,31
- Haber máximo: $2.550.000
Además, quienes cobren menos de $450.319,31 recibirán un bono proporcional para alcanzar ese ingreso.
En el caso de las pensiones:
- PUAM: $304.255,44
- PUAM con bono: $374.255,44
- PNC (invalidez y vejez): $266.223,52
- PNC con bono: $336.223,52