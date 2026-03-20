Aumenta la asignación por cónyuge de Anses: cuánto se cobra y quiénes acceden en abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) aplicará un nuevo aumento en abril de 2026 que impactará en las asignaciones familiares y los haberes previsionales. En este contexto, se actualizará la asignación por cónyuge , un beneficio clave para jubilados y pensionados en todo el país.

El incremento será del 2,9%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero informado por el Indec. La suba se aplica según la fórmula de movilidad vigente establecida por el Decreto 274/2024, que ajusta mensualmente las prestaciones sociales.

En abril de 2026, la asignación por cónyuge tendrá los siguientes valores:

Anses aumentará la Asignación por cónyuge en abril, en base al último dato de inflación.

Para acceder, es necesario que el vínculo matrimonial esté registrado en Anses. El trámite puede hacerse de forma presencial con turno previo o a través de Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La asignación no corresponde a uniones convivenciales y se paga a un solo cónyuge, incluso cuando ambos perciben una jubilación o pensión.

Jubilaciones y pensiones: cómo quedan en abril

Con el aumento de abril, los haberes previsionales también se actualizan. Los principales montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $380.319,31

Mínima con bono: $450.319,31

Haber máximo: $2.550.000

Además, quienes cobren menos de $450.319,31 recibirán un bono proporcional para alcanzar ese ingreso.

En el caso de las pensiones: