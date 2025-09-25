Cambió el plazo fijo: banco por banco, estas son las tasas actuales de septiembre

En las últimas semanas, las tasas de interés de distintas entidades para plazo fijo se vieron modificadas. La diferencia entre los bancos es cada vez más significativa. Según el Régimen Informativo de Transparencia del Banco Central ( BCRA ), algunas financieras ofrecen rendimientos por encima del 46%, mientras que los grandes bancos mantienen tasas más conservadoras.

Al 25 de septiembre, entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, el Banco Nación y el ICBC lideran con una TNA del 43% para clientes. En contraste, entidades como Santander, Galicia, Provincia y Ciudad de Buenos Aires mantienen tasas del 35%, mientras que BBVA ofrece 40% y Macro llega al 41,5%. Credicoop es el único que publica tasa para no clientes: 39%.

En el segmento de bancos más pequeños o regionales, las tasas son más competitivas. Banco Meridian, VOII y Crédito Regional encabezan con una TNA del 46,5% tanto para clientes como no clientes. Les siguen Banco Córdoba (46%), Banco Hipotecario (hasta 46% para no clientes), y Banco del Sol y BICA con 45%.

También se destacan entidades como CMF, REBA y Comafi, que ofrecen entre 43% y 44% para todos los usuarios. En el otro extremo, Banco Formosa y Masventas reportan tasas del 30%, muy por debajo del promedio.

Cuánto se gana con un depósito de $1.000.000

Con una TNA del 43%, como la que ofrece el Banco Nación, un plazo fijo a 30 días genera un rendimiento aproximado de $35.833. En cambio, en bancos con una tasa del 46,5%, como Meridian o VOII, el mismo depósito produce cerca de $38.750 en un mes. La diferencia puede parecer menor, pero acumulada en el tiempo representa un plus relevante para quienes buscan rentabilidad.

Estos datos son informados por cada entidad al BCRA y pueden variar según el perfil del cliente, el canal de contratación y la disponibilidad. Para quienes buscan proteger sus ahorros, comparar banco por banco puede marcar una diferencia clave en el rendimiento mensual.