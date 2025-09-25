Resultados del Quini 6: quiénes ganaron en el último sorteo y cuánto se llevaron

La noche del miércoles 24 de septiembre volvió a teñirse de ilusión con un nuevo sorteo del Quini 6, el juego de lotería más popular del país. Con pozos acumulados que superaron los 5.000 millones de pesos entre todas sus modalidades, miles de argentinos siguieron en vivo los resultados.

En el sorteo Tradicional, el pozo ascendía a 693 millones de pesos. Los números que salieron fueron 21, 34, 37, 41, 18 y 12. Sin embargo, no hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el premio mayor quedó vacante y se acumula para el miércoles.

La gran sorpresa llegó en la Segunda Vuelta, que repartía 3.800 millones de pesos. Los números ganadores fueron 06, 03, 17, 21, 31 y 24. En esta ocasión, dos personas acertaron los seis números: una de Beriso (provincia de Buenos Aires) y otra de Puerto Madryn (Chubut). Cada uno se llevó una suma millonaria que les cambiará la vida.

El Quini 6 volvió a repartir millones en su sorteo del miércoles. Conocé los números ganadores y quiénes se llevaron los premios.Foto: Noticias Argentinas

El Quini 6 otorgó un premio de más de 186 millones de pesos. Foto: Noticias Argentinas

La modalidad Revancha, con un pozo de 380 millones de pesos, arrojó los números 03, 30, 32, 00, 23 y 35. Al igual que en el Tradicional, no hubo ganadores con seis aciertos y el premio quedó vacante.

Por último, en el Siempre Sale, con 254 millones en juego, los números fueron 41, 15, 02, 42, 36 y 44. Hubo cuatro ganadores con cinco aciertos, que se llevaron más de 63 millones de pesos cada uno.

El Quini 6 es un juego de azar organizado por Lotería de Santa Fe. Se sortea dos veces por semana, los miércoles y domingos por la noche, y ofrece distintas modalidades para participar. Con cada edición, renueva la esperanza de miles de argentinos que sueñan con ser los próximos afortunados.