Quini 6: cuánto les descuenta ARCA a los tres ganadores millonarios

Aunque el Quini 6 anunció cifras millonarias, ARCA descuenta un impuesto específico antes de que los ganadores reciban el dinero.

El último sorteo del Quini 6 dejó tres nuevos millonarios en las modalidades La Segunda y Revancha, pero el premio no se cobra completo. La legislación argentina, a través de la Ley 20.630 y sus modificatorias, establece que los premios de juegos de azar están alcanzados por un impuesto específico. La retención es aplicada por la ARCA, que descuenta el 31% sobre el 90% del monto total ganado.

En la modalidad La Segunda hubo dos apostadores con seis aciertos que se llevaron $1.089.964.738,80 cada uno. Uno es de Pueblo Italiano, Córdoba, y el otro de Andalgalá, Catamarca. Sin embargo, tras aplicar la retención impositiva, el cálculo arroja un descuento de $304.100.162,12 por ganador. De esta manera, el monto neto que percibirá cada uno será de $785.864.576,68.

El cálculo de la retención impacta directamente en el monto final que cobra cada apostador. Foto: Walter Moreno/MDZ El impacto fiscal en los premios millonarios En la modalidad Revancha se registró un único ganador, oriundo de la provincia de Santa Fe, que obtuvo un premio de $600.000.000. Aplicando el mismo esquema tributario, la base imponible se calcula sobre el 90% del total ($540.000.000), y sobre esa cifra se retiene el 31%. El descuento asciende a $167.400.000.

En consecuencia, el ganador de la Revancha cobrará finalmente $432.600.000. En términos porcentuales, la carga efectiva equivale al 27,9% del premio anunciado, lo que implica que por cada $100 millones ganados, el beneficiario recibe aproximadamente $72,1 millones luego de impuestos.