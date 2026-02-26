La Anmat prohibió el uso de una serie de cremas y algunos dispostivos de aparatología estética

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición de distintos productos médicos, cosméticos y domisanitarios tras detectar fallas de calidad, registros vencidos y falta de habilitación sanitaria. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial y apuntan a resguardar la salud pública ante posibles riesgos para pacientes y consumidores.

En primer lugar, mediante la Disposición 807/2026, el organismo prohibió el uso y la comercialización de las sondas para succión BIOEQUIP, modelo SK-29P, fabricadas por BIOPLAS S.R.L. La decisión se tomó luego de constatar graves deficiencias de calidad, entre ellas la presencia de cabellos y manchas en envases que debían ser estériles. La medida alcanza a los lotes 89/24, 126/24 y 89/25.

A su vez, la Disposición 802/2026 ordenó retirar del mercado el producto VERRUGOL (Nitrato de Plata 95 % y Nitrato de Potasio 5 %), elaborado por Laboratorio Fiorano. Según precisó la Anmat, se trata de una especialidad medicinal que no cuenta con la habilitación correspondiente, lo que configura un incumplimiento a la Ley 16.463. En la misma línea, la Disposición 795/2026 prohibió el uso y la distribución de electrocardiógrafos Contec, modelo ECG300G, importados con el registro vencido por la firma Dana Yasmin Atena, situación que afecta a cinco lotes.

image Productos prohibidos por la Anmat. Foto: Boletín Oficial Otros productos prohibidos por la Anmat Las irregularidades también alcanzaron al rubro cosmético y estético. Por medio de la Disposición 793/2026, se prohibió la venta de productos del supuesto Laboratorio Ruefenacht —RUCREM Curativa, RUCREM Bloqueador Solar FPS 80 y Ato-Flex Forte— tras comprobarse que utilizaban un legajo sanitario usurpado y no estaban inscriptos ante el organismo, por lo que fueron considerados ilegítimos. Asimismo, la Disposición 792/2026 alcanzó a los equipos DERMOFRAX Dermotherap y DERMOHIFU-7D-FEM Dermotherap, fabricados por DERMOEQUIPOS SRL sin autorización sanitaria y promocionados en redes sociales.