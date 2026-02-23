Anmat prohibió alisantes para el cabello por riesgo sanitario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) publicó cuatro disposiciones, en el Boletín Oficial , en las que prohibió la comercialización de productos capilares sin registro sanitario, vetó un hilo de sutura por falta de inscripción y, en otro caso, levantó la inhibición que pesaba sobre una empresa farmacéutica.

A través de la Disposición 634/2026, el organismo prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el país de una serie de productos capilares de la marca “GOOD HAIR”, entre ellos alisados, botox capilar y tratamientos de keratina.

Según detalló la Anmat , los cosméticos no contaban con inscripción sanitaria y podrían representar un riesgo para la salud, especialmente en el caso de alisadores que podrían contener formol (formaldehído), sustancia no autorizada para ese uso por sus efectos adversos.

En otra medida, en la Disposición 599/2026, el organismo también prohibió distintos productos de la marca “SILKDROP”, incluidos alisados y tratamientos capilares, por carecer de datos de inscripción sanitaria en el rotulado. La disposición alcanza todas las presentaciones, lotes y vencimientos, y ordena además su retiro de plataformas de venta online.

Mediante la Disposición 676/2026, la Anmat resolvió levantar la inhibición preventiva que regía sobre la firma BIOTENK S.A.. La medida había sido adoptada previamente por deficiencias detectadas en inspecciones.

Tras verificar que la empresa subsanó las observaciones críticas, entre ellas adecuaciones en el sistema de farmacovigilancia y capacitación, el organismo autorizó la reanudación de sus actividades productivas.

Prohibición del “Hilo para sutura Farmadental”

Finalmente, la Anmat prohibió el uso, comercialización y distribución del producto “HILO PARA SUTURA FARMADENTAL – MR 10 metros – Industria Argentina”, hasta tanto obtenga su correspondiente registro sanitario.

Durante inspecciones en distintas jurisdicciones, se detectaron unidades sin datos de lote, fecha de fabricación, vencimiento ni inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica. El organismo advirtió que, al no haber sido evaluado oficialmente, se desconoce su calidad, seguridad y eficacia, lo que representa un potencial riesgo para la salud.