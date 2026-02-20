La Anmat dispuso la baja de más de 60 droguerías y laboratorios

La disposición fue publicada por la Anmat a través del Boletín Oficial: las droguerías tenían certificados vencidos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) hizo oficial la baja de habilitaciones a establecimientos autorizados para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Disposición 694/2026.

Según detalla la normativa, las firmas afectadas habían sido habilitadas oportunamente, pero sus Certificados de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos se encontraban vencidos y sin que se hubiera iniciado el trámite de renovación en el plazo correspondiente. Entre las droguerías afectadas se encuentran Droguería Menon, Droguería Surmedic, Droguería Popular, entre otras.

Qué establece la normativa vigente de Anmat La resolución se enmarca en lo dispuesto por la Ley 16.463 y los Decretos 1490/92 y 1299/97, que regulan la producción, comercialización, depósito y distribución de medicamentos en jurisdicción nacional o con destino al comercio interprovincial. Estas normas establecen que las actividades vinculadas a especialidades medicinales solo pueden realizarse en establecimientos habilitados y bajo control de la autoridad sanitaria.

Además, la Disposición Anmat 7038/2015 fija que el Certificado de Buenas Prácticas tiene una validez de cinco años y debe renovarse con al menos 60 días hábiles de anticipación al vencimiento. La presentación en término permite continuar con la actividad hasta que se resuelva el trámite; sin embargo, en los casos observados no se registró solicitud de renovación.

robot farmacia chester (3).JPG Las empresas afectadas no podrán operar hasta regularizar su situación. ALF PONCE / MDZ La baja de habilitación implica que las firmas incluidas en el anexo de la disposición ya no podrán realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos hasta tanto regularicen su situación conforme a la normativa vigente.