La Anmat prohibió una marca de lavandina: cuál es y por qué

La Anmat prohibió la comercialización de una marca de lavandina por falta de registro, según la disposición publicada en el Boletín Oficial.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de una marca de lavandina por no contar con el registro correspondiente ante el organismo. La medida fue oficializada mediante la Disposición 341/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Se trata del producto rotulado como “Agua Lavandina Común. Val Chemical. Elimina el 99,9% de las bacterias de tu hogar. 25 g Cl/l”, elaborado por la firma Compañía de Poliproductos Baigó S.A., con domicilio en Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Según detalló la Anmat, el envase no contaba con el número de registro del producto ante el organismo nacional.

Por qué fue prohibida por Anmat De acuerdo con lo informado, si bien la empresa posee habilitación nacional para el rubro domisanitario, el producto en cuestión no estaba registrado ante la Anmat ni ante la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires. Además, la firma reconoció haber elaborado la lavandina, aunque declaró que no la había comercializado.

Durante la investigación, la empresa notificó la existencia de un lote con 60 unidades declaradas como “faltantes”. Sin embargo, no pudo precisar el destino de esos productos ni brindó información adicional cuando fue requerida nuevamente por la autoridad sanitaria.

Ante esta situación, el organismo determinó que la firma habría incumplido la normativa vigente, que exige que todos los productos domisanitarios cuenten con el correspondiente registro antes de su elaboración y comercialización.