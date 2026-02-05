Anmat ordenó retirar del mercado productos para el pelo por riesgos para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) dispuso el retiro y la prohibición de comercialización de varios productos para el cuidado capilar que se venían vendiendo en el país —incluyendo shampoo , tratamientos y acondicionadores— por no contar con inscripción de salud válida, lo que pone en duda su seguridad y eficacia para los consumidores.

La medida, adoptada a través de la Disposición 227/2026, prohíbe “el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional” de una serie de artículos de la marca Shine Hair en todas sus presentaciones y lotes, sin excepción.

Todos estos artículos carecían de los datos de inscripción sanitaria en sus rótulos, un requisito obligatorio para cualquier producto destinado al contacto con el cuerpo humano.

Anmat explicó que los productos en cuestión son ilegítimos y no están registrados en el organismo, por lo que no es posible garantizar ni la eficacia ni la inocuidad de sus formulaciones ni la identidad de los establecimientos que los fabricaron. Esta falta de trazabilidad y control puede implicar la presencia de ingredientes no permitidos o condiciones de producción inseguras.

El organismo sanitario destacó que la medida busca proteger a los usuarios de posibles efectos adversos derivados del uso de estos artículos, que podrían ir desde irritaciones hasta complicaciones más graves, según el tipo de formulación y exposición.

En ese marco, recomendó no utilizar ni adquirir productos capilares que no cuenten con inscripción sanitaria y verificar siempre que los cosméticos y productos de cuidado personal estén habilitados por Anmat antes de comprarlos o usarlos.

Esta decisión se enmarca en un contexto de mayores controles de Anmat sobre productos de cuidado personal y cosmética sin registro sanitario, que recientemente incluyeron la prohibición de artículos de múltiples marcas que se ofrecían tanto en comercios tradicionales como en plataformas digitales sin la debida habilitación.

La entidad subrayó la importancia de que los consumidores exijan información completa y verificada sobre la inscripción de los productos antes de adquirirlos, ya que la ausencia de ese dato implica la imposibilidad de garantizar que los artículos cumplen con las normas de seguridad vigentes.