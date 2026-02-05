La información clave que confirmó la UNCuyo para postularse a becas en 2026

La UNCuyo comenzará con el proceso de inscripción a becas para este año. Cómo hacerlo y qué fechas tener en cuenta.

En las últimas horas, la UNCuyo confirmó las fechas a tener en cuenta para la inscripción de las becas pensando en el ciclo del año que recién comienza. La Secretaría de Bienestar Universitario (SBU) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) inscribirá desde el lunes 9 al jueves 26 de febrero para sus 12 programas de becas.

La convocatoria incluye becas de alojamiento, conectividad, deporte, estudiante de grado, estudiante de tecnicatura, ayuda económica, comedor, discapacidad, residencia, jardines maternales, identidades plurales, pueblos originarios y escuelas rurales.

Se realizará en un único llamado destinado a quienes cursan todos los niveles de grado y pregrado, pero también para ingresantes que estén en el preuniversitario.

Las becas de la UNCuyo representan una importante ayuda para estudiar. Foto: Archivo MDZ Las becas de la UNCuyo representan una importante ayuda para estudiar. Foto: Archivo MDZ Becas de la UNCuyo: qué tener en cuenta Como todos los años, la modalidad de inscripción será exclusivamente online. Se deberá completar un único formulario que se habilitará en la página de Bienestar, del 9 al 26 de febrero del 2026 (hasta las 23:59). En ese espacio se deberán subir las imágenes de la documentación excluyente que se encuentra detallada en ese sitio web.

Se recomienda a los interesados que antes de ingresar a la inscripción tengan toda la documentación en imágenes para poder subir al formulario online. Puede ser en fotografía o estar escaneada, pero en buena calidad (legibles). Para conocer el detalle de la documentación a entregar, se puede consultar acá.