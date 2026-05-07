UNCuyo: uno por uno, los funcionarios que serán candidatos

La madrugada de este jueves 7 de mayo, la Junta Electoral de la UNCuyo oficializó la lista de candidatos para las elecciones de 9 de junio próximo. Hay funcionarios públicos entre quienes se postulan para integrar el Consejo Superior que es el órgano legislativo de la Universidad.

La resolución 18/2026 tiene 14 hojas, lleva la firma de Susana Rocandio y oficializa a los postulantes para los comicios para el rectorado y el Consejo Superior, y los distintos representantes de los claustros que lo integrarán.

Entre los candidatos, se encuentra Juan Ignacio Haudet, quien es el director del Ecoparque y se presenta en el claustro de egresados, en la lista oficialista "Egresados por la Universidad Pública". En ese mismo listado se encuentra María Eugenia Da Passano, que responde políticamente a Tadeo García Zalazar, el ministro de Educación, Cultura e Infancias.

Además, aparece en la nómina Carolina Guillén quien es funcionaria del Ministerio de Energía y Ambiente.

La senadora provincial Yamel Ases, es candidata al Consejo Superior por el claustro docente auxiliar- son los profesores que son jefes de trabajos prácticos-, por el oficialismo, por la lista Sumar Universidad. En ese mismo listado va el hijo del senador Marcelino Iglesias, Mauricio.

En tercer lugar va Jorge Omar Pérez quien es el director de Hospitales del Ministerio de Salud. También aparece en ese listado Facundo Díaz Araujo, abogado auxiliar de la Asesoría de Gobierno.

Además, está incluido Emilio Chediak, socio de empresas tecnológicas que están dentro del Polo TIC.

Fernanda Luffi es subdirectora de Turismo de Guaymallén y va por la agrupación Encuentro Universitario por la Educación Pública, en el claustro profesores de Filosofía y Letras.

La actual decana de Ciencias Políticas Eugenia Martín, va como candidata al Consejo Superior por la lista Frente Plural Ciencias Políticas y Sociales.

El juez Alfredo Fernando D'antiacq Sanchez, quien es parte del Consejo de la Magistratura, va como suplente de la lista Confluencia Académica por el claustro profesores. El relator de la Corte, Mauricio Javier Martínez Rivas Rizo es el apoderado de esa lista.

juan ignacio haudet ecoparque (3).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Los exfuncionarios que son candidatos

En la lista Unidad, cuyo apoderado es el abogado Carlos Blanco, que se presenta para el claustro Egresados, aparece Pablo Portusso quien fue director de Energía durante el gobierno de Francisco Pérez. También Ricardo Landete, médico, funcionario del Celso Jaque.

Héctor Rasso, el exdirector de Cooperativas de Celso Jaque es el apoderado de la lista que encabeza Adriana García.

Gustavo Uano, exdirector ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro es candidato por el listado Unidad por la Universidad Pública por el claustro docentes auxiliares.

Sergio Luza, se postula por el claustro profesores por la agrupación Encuentro Por la Universidad Pública. Fue jefe de Prensa del área Turismo durante el gobierno de Jaque.

Hector Rasso, del Anses, muestra la libreta que entregarán. Foto: Prensa Gobernación Hector Rasso, del Anses, muestra la libreta que entregarán. Foto: Prensa Gobernación

Los candidatos a rectores y vice

En el acta, quedaron confirmados como candidatos a rectores y vices, con sus respectivos nombres- cambiaron quienes le habían puesto UNCuyo, a pedido de Ismael Ferrando, uno de los postulantes: