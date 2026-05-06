La UNCuyo reclamó por los fondos para el financiamiento del hospital universitario

Luego del cruce entre la Universidad de Buenos Aires ( UBA ) y el Ministerio de Capital Humano por los fondos destinados al financiamiento de los hospitales universitarios, desde la UNCuyo marcaron territorio y brindaron detalles de su situación particular.

En diálogo con el programa Digamos Todo de la 105.5 FM, MDZ Radio, Estefanía Villarroel, Secretaria General de la UNCuyo se mostró en sintonía con el reclamo de la UBA y aseguró que al mes de mayo tampoco "han recibido fondos".

Pese a que en la UBA acusaron una situación crítica, Villarroel aseguró que el hospital de la UNCuyo de momento no afronta ese tipo de problemas. "Hay que hacer una salvedad, la UBA tiene 6 hospitales. Por lo que hemos hablado, ellos atienden mensualmente -en promedio- a 700.000 personas, y nosotros estamos en 12.000 pacientes o un poquito más. Ahí tenemos una diferencia estructural enorme por la población que tenemos en cada uno de los lugares", explicó la secretaria general de la UNCuyo .

Pese a esa diferencia, Villarroel dice que para que el hospital universitario no afronte una situación de crisis inmediata se han llevado a cabo una serie de acciones para que su funcionamiento no se resienta. En ese marco, detalló que se firmaron convenios con obras sociales y colegios profesionales "para poder tener un mayor de personas dentro del hospital y que eso nos permitiese tener ingresos para empezar a tener otras prácticas y poder brindar más servicios". Según detalló la secretaria general, todas las iniciativas estuvieron orientadas a que el nosocomio "no sea una institución endogámica, que sólo estaba referenciada para los universitarios, sino que prestase servicios a la comunidad mendocina, como corresponde".

hospital universitario unc (9).JPG La UNCuyo asegura que, pese a no recibir los fondos de Nación, el hospital universitario no se encuentra en crisis. ALF PONCE MERCADO / MDZ

La falta de envío de la partida presupuestaria frenó el crecimiento del hospital

Pese a todas las iniciativas llevadas a cabo para que la institución creciera, el hecho de haber dejado de recibir los fondos que el presupuesto nacional destina a los hospitales universitarios, obligó a que los ingresos generados por los convenios suscritos por el nosocomio de la UNCuyo se destinen a sostener gastos corrientes y no a financiar mejoras. "Con el tema de la asfixia presupuestaria, con este ahogamiento que están viviendo las universidades, todas estas acciones tuvieron que profundizarse para poder afrontar los gastos corrientes que tiene un hospital, con el tema de los insumos y los medicamentos, y ya quizás no tanto para tratar de tener ingresos para mejorar la infraestructura, que es lo que venía haciendo".

En esa línea, Villarroel reclama que en 2026 la UNCuyo no ha recibido por parte del Gobierno nacional los fondos destinados al hospital universitario. "Lo confirmó ayer el ministerio de Capital Humano en su comunicado: hay fondos que están definidos en el presupuesto aprobado el año pasado que están disponibles para las cuatro universidades que tienen hospitales universitarios, que son la UBA, la UNCuyo, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de La Rioja... y como dice la UBA, como decimos nosotros y como dijo anoche el ministerio de Capital Humano, no hemos recibido los fondos correspondientes para el funcionamiento de los hospitales".

Cómo hace para sostenerse el hospital de la UNCuyo

Según detalló la secretaria general, los gastos correspondientes a los sueldos del personal del hospital, como así también los gastos de los servicios necesarios para su funcionamiento, están siendo absorbidos por la UNCuyo y por los ingresos que genera el propio nosocomio. "Nosotros hoy no estamos en una situación crítica, el hospital viene funcionando", aseguró Villarroel. Sin embargo, lanzó una advertencia que genera preocupación: la situación no es sostenible en el mediano y largo plazo. "Por eso existen estos fondos especiales para los hospitales, porque tienen una lógica distinta al funcionamiento habitual de las universidades", amplió.

Qué riesgo hay de que se suspendan servicios

Desde la UNCuyo detallaron que con el presupuesto que cuentan harán todo lo que esté a su alcance para que "eso no suceda". En ese sentido, resaltan que no se trata de "un servicio cualquiera, es un servicio que tiene que ver con la salud y vida de las personas"

Sin embargo, Villarroel enfatizó que la partida que el Gobierno nacional debe destinar a los hospitales universitarios es primordial para que dichas instituciones puedan crecer. "Nosotros necesitamos esos fondos para dejar de tener que sostener gastos corrientes que no son los habituales que tiene que sostener el hospital", explicó. Al respecto, recordó que con el último presupuesto de Alberto Fernández "nos vinieron 350 millones por año para los hospitales. No alcanzaba para mucho, pero nos permitía tener algo cubierto... ahora no tenemos nada. Hasta el mes de mayo no hemos recibido un peso". En esa línea reclamó que el Gobierno nacional tiene que hacer una distribución entre 62 universidades, sino que "son cuatro universidades a las que le corresponden los fondos para los hospitales universitarios".

Sobre el reparto entre esas cuatro instituciones educativas, Villarroel explicó que si bien la UBA pidió más del 94% de la partida, contó que la UNCuyo también hizo su pedido. " Tiene que haber una distribución consensuada entre las 4 universidades con el ministerio de Capital Humano para poder contar con esos fondos y nosotros tener algo de previsibilidad en la planificación de los gastos que tenemos que hacer", amplió.

Los salarios de los médicos del hospital universitario y el riesgo de pérdida de profesionales

Un aspecto que preocupa a las autoridades es la posible pérdida de profesionales debido a los bajos salarios. En ese aspecto, la secretaria general de la UNCuyo explicó que "los salarios médicos son salarios con cargos docentes, se equiparan con eso". Ante esta situación, remarca que el atraso salarial afecta "a todo el sistema universitario, en todas sus funciones: en investigación, en la parte de salud y en la académica. El tema salarial es muy complejo porque los salarios están muy muy bajos".

En consecuencia, explicó que en toda la universidad "estamos perdiendo profesionales que no pueden quedarse con sueldos tan bajos y que le requieran tantas horas y dedicación y se van a otro lado. Principalmente al sector privado".

Qué servicios brinda el hospital universitario

En el hospital universitario se practican cirugías ambulatorias, hay área de cardiología para todas las edades, se realizan todos los estudios cardiológicos, rehabilitación, fisiología, kinesiología, diagnóstico por imágenes, dermatología, odontopediatría, odontología común, colonoscopía, endoscopía, entre otros. "El hospital ha crecido mucho. Ahora está en una situación que no puede crecer porque tiene que afrontar estos gastos que no debiera afrontar, porque tendrían que estar sostenidos por los fondos que están establecidos en el presupuesto nacional", reclamó Villarroel.

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