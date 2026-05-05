El Gobierno cruzó a la UBA por el desfinanciamiento en hospitales: "Es falso e inadmisible"

El Gobierno nacional cuestionó a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y desmintió las denuncias por desfinanciamiento de los hospitales universitarios.

“El Ministerio de Capital Humano informa que, frente a las falsas acusaciones por parte de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires sobre el financiamiento de los hospitales universitarios, el Gobierno nacional transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento”, se informó desde el Ministerio de Capital Humano.

El Ejecutivo afirmó que “el reclamo de la UBA, basado en una nota oportunamente respondida por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida "Hospitales Universitarios" prevista en la planilla anexa al artículo 12 de la Ley N° 27.798, por un monto de $79.763.113.948”.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello indicaron que “esa partida corresponde a la totalidad del sistema de hospitales universitarios del país, y el área aún debe contemplar su distribución eficiente entre todas las casas de estudio que cuentan con hospitales”.

A su vez, se indicó que “la UBA solicitó, por nota del 30 de abril de 2026, que se le asignen $75.371.896.068 de esa partida, es decir, el 94,5% de un fondo que pertenece a todo el sistema universitario nacional”. “De acceder a ese pedido, restarían apenas $4.391.217.880 para el resto de los hospitales universitarios del país”, consignaron.

“El Ministerio de Capital Humano considera inadmisible que, mediante amenazas de medidas de fuerza, una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales e imponer criterios de distribución de una partida que pertenece al sistema universitario completo y no a una sola institución”, concluyó la Casa Rosada.

Qué denunciaron en la UBA

Los directores de los hospitales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) brindaron una conferencia de prensa este martes para denunciar recortes en los hospitales universitarios y deudas del Gobierno de los fondos estipulados en el presupuesto.

"Los insumos en medicina están dolarizados y, así y todo, siguen aumentando. Lo único que pedimos es que nos paguen el presupuesto que nos adeudan. De seguir así, en un mes y medio no sé si vamos a poder seguir prestando atención a los pacientes", señaló Norberto Lafos, director del Instituto de investigaciones Médicas Alfredo Lanari.

"Los alumnos que pasan por nuestras aulas, médicos que hacen sus posgrados. Esto afecta la calidad de los profesionales que nos atenderán en los próximos años", advirtió.