Financiamiento a la UBA: advierten que los hospitales universitarios podrían dejar de atender al público

La Universidad de Buenos Aires (UBA) atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. En las últimas horas, el secretario de Hacienda de la institución, Matías Ruiz , encendió las alarmas al denunciar una situación de "extrema gravedad" en los centros de salud dependientes de la universidad, amenazando con el posible cierre de la atención al público si no se normaliza el envío de fondos.

Según Ruiz, el conflicto ha escalado a un nuevo nivel legal. “Ahora estamos ante una novedad porque el Gobierno no solamente no cumple la Ley de Financiamiento Universitario, sino que estamos ante un incumplimiento de la Ley de Presupuesto 2026 que el Congreso votó a propuesta del propio Poder Ejecutivo”, puntualizó el funcionario.

La falta de recursos no solo afecta la asistencia inmediata, sino que pone en riesgo el futuro de la medicina en el país. Desde la UBA recordaron que el 80% de los médicos de la Argentina se forma en sus aulas y hospitales escuela.

La crisis de financiamiento ha impactado directamente en el sistema de salud, provocando que los hospitales funcionen actualmente a una fracción de su capacidad operativa real. Esta situación crítica ha forzado la postergación de cirugías por la falta de insumos básicos y ha generado un drástico recorte de turnos , reduciendo de manera alarmante la disponibilidad de consultas externas para los pacientes.

“Los hospitales subsisten con los recursos que ingresan de obras sociales, prepagas, algunas donaciones y, principalmente, acumulando deuda con proveedores”, detalló Ruiz, describiendo un escenario de "extrema angustia" para la comunidad médica y académica.

La postura del Gobierno: el reclamo por los fondos

Desde el Gobierno Nacional, la defensa ante los reclamos de la UBA se mantiene firme en un punto central: la falta de esclarecimiento sobre el destino de los fondos. El Poder Ejecutivo sostiene que el financiamiento de la ley está sujeto a una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades universitarias.

Para la administración central, la resistencia de la universidad a profundizar las auditorías externas es el principal obstáculo para destrabar las partidas presupuestarias. Mientras tanto, la UBA insiste en que los controles existen y que el desfinanciamiento es una decisión política que asfixia el funcionamiento básico de salud.