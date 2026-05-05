Recolectan abrigo para personas en situación de calle: cómo colaborar

Con la llegada de las bajas temperaturas, crece la preocupación por las personas en situación de calle . En ese contexto, la Fundación Puente Vincular puso en marcha una campaña solidaria destinada a recolectar abrigo para quienes enfrentarán el invierno en condiciones de vulnerabilidad.

Puente Vincular acompaña a la población en situación de calle desde hace 18 años. Previo al invierno, el objetivo es darles abrigo; para esto recolectan frazadas, camperas y ropa de abrigo.

"Nosotros generalmente compramos las frazadas y después se las vamos dando, pero este año se nos dificulta un montón. La población en situación de calle ha aumentado, entonces no cuesta el doble", explicó Sergio Fadón , voluntario de Puente Vincular.

En diálogo con el programa "Digamos Todo" de MDZ Radio, el voluntario comentó que hasta 2025, cuando hicieron su propio centro con otras organizaciones de la red calle, eran 1.044 las personas en situación de calle, actualmente creen que la cantidad subió a 1.100.

En este contexto, el objetivo es recolectar al menos 1.000 camperas para llegar a toda la población. Los interesados en colaborar pueden acercar su donación a la calle Rondeau 337, de la Ciudad de Mendoza. También puede hacerse un aporte económico a través de Mercado Pago al alias puentevincular o también a través del Banco Credicoop al alias PUENTE.VINCULAR. El teléfono de contacto es 2616413390.

Gente en situación de calle

"Cada vez hay más familias en situación de calle", aseguró Fadón. Si bien el voluntario explicó que la edad varía mucho, expresó que hay desde niños hasta adultos mayores que pasarán este invierno a la intemperie.

Hay de todas las edades. Nosotros acompañábamos a dos adolescentes que tenían 16, 18 años que por abusos de su padrastro terminaron en situación de calle y preferían estar en situación de calle antes que estar en su casa", comentó.

En cuanto a los adultos mayores, Fadón mencionó que muchos deben elegir entre comer o pagar el alquiler. Además, expresó que también varios han perdido su casa, por lo que no tienen a dónde ir si sus hijos no lo reciben. "Es una realidad muy triste", reforzó.

El trabajo de Puente Vincular

Puente Vincular es una fundación sin fines de lucro. Además de sus campañas anuales para recolectar abrigo para personas en situación de calle, también colabora desde otros espacios.

Entre otras cosas, los domingos cenan con ellos: se encuentran en plazas y espacios públicos de la Ciudad de Mendoza para compartir la cena con personas en situación de calle.

También tienen un espacio donde van a jugar al ajedrez, otro sitio para ver películas, e incluso hay una radio llamada el "Fantasma de la máquina": producida y conducida por personas en situación de calle.