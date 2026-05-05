Cuenta DNI en mayo: todos los descuentos para ahorrar en compras

En muchos hogares bonaerenses, la lista del supermercado ya no se arma solo por necesidad. También se acomoda según el día de descuento. Mayo llega con una nueva grilla de beneficios de Cuenta DNI , la billetera digital del Banco Provincia que se consolidó como una herramienta cotidiana para pagar, transferir, cargar servicios y aprovechar reintegros en rubros de consumo diario.

La app, que puede ser utilizada por personas mayores de 13 años y permite abrir una caja de ahorro gratuita de manera online para quienes no son clientes del banco, volvió a renovar sus promociones mensuales.

El beneficio más amplio sigue en los comercios de cercanía. De lunes a viernes, los usuarios pueden acceder a un 20% de ahorro en locales adheridos, con un tope de reintegro de $5.000 por semana y por persona.

La condición principal es pagar con dinero en cuenta, mediante las modalidades habilitadas por la aplicación , y consultar previamente qué comercios participan. En alimentos, este descuento suele ser uno de los más utilizados porque incluye rubros de consumo frecuente y permite repartir las compras durante la semana.

Supermercados, ferias y compras de todos los días

La grilla de supermercados tiene distintos días y porcentajes. Los lunes, Día ofrece 10% de ahorro; los martes, Nini Mayorista suma 15%; y los martes y miércoles hay 15% en supermercados adheridos, con tope de $6.000 por semana y por persona, según las condiciones informadas. Los miércoles también aparecen Carrefour con 10%, La Anónima con 10%, Toledo con 15% y Josimar con 15%. Los jueves, Chango Más ofrece 20%, mientras que Coto mantiene una de las promociones más fuertes con 30% pagando mediante Cuenta DNI.

Para quienes compran en ferias y mercados bonaerenses, mayo mantiene un beneficio especialmente atractivo: 40% de ahorro todos los días, con un tope unificado de $6.000 por semana y por persona. Es una de las promociones que mejor encaja con compras chicas y frecuentes, sobre todo en alimentos frescos. También sigue vigente “Tomate un café en el buffet”, con 40% de ahorro y el mismo tope semanal, una propuesta pensada para consumos en espacios universitarios adheridos.

Fines de semana, libros y transporte

Los fines de semana también tienen su espacio en la agenda de descuentos. Los sábados y domingos, Cuenta DNI ofrece 25% de ahorro en gastronomía y en locales YPF Full, con excepción de combustibles. En librerías adheridas, el beneficio es del 10% los lunes y martes, sin tope de reintegro, y se extiende desde mayo hasta agosto. Además, hasta el 11 de mayo continúa el 25% de ahorro en compras realizadas en el stand de Banco Provincia en la Feria del Libro.

En farmacias y perfumerías, los días clave son miércoles y jueves, con 10% de ahorro pagando desde la aplicación. A eso se suman promociones por localidades y especialidades, que pueden variar según el comercio adherido, el día y el tope disponible. Por eso, antes de comprar, conviene revisar la app o la web oficial: no todos los descuentos funcionan igual ni todos los locales participan bajo las mismas condiciones.

La actualización más reciente está en los pagos sin contacto. Banco Provincia informó beneficios vinculados al uso de NFC desde Cuenta DNI, entre ellos reintegros del 100% en transporte público adherido del AMBA y el 30% en Coto los jueves. Para aprovecharlos, el usuario debe tener una tarjeta compatible vinculada en la billetera y un celular habilitado para pagos sin contacto. En un mes de aumentos y gastos repartidos, la clave está en planificar: usar Cuenta DNI no garantiza ahorrar en todo, pero sí puede marcar una diferencia si se combinan bien los días, los rubros y los topes disponibles.