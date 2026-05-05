Casa propia para docentes: cómo serán las viviendas y dónde estarán ubicadas

El plan para que docentes tengan su casa propia avanza hacia una etapa más concreta. Tras el anuncio del gobernador Alfredo Cornejo en la Legislatura , se conocieron detalles del alcance de la iniciativa, los mecanismos de acceso y los plazos previstos.

En diálogo con el programa "Digamos Todo" de MDZ Radio, el subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo , explicó que el proyecto surge con el objetivo de acercar a los docentes a los establecimientos educativos y reducir los largos traslados que muchos deben realizar a diario.

En una primera etapa, el plan contempla la entrega de 250 viviendas , que se construirán sobre terrenos propios de la Dirección General de Escuelas (DGE). A esto se suma una convocatoria a desarrolladores inmobiliarios (entre el 11 y el 20 de mayo), que deberán presentar sus propuestas para llevar adelante los proyectos.

Si bien las zonas terminarán de definirse junto a las propuestas que lleguen del sector privado, Daparo aseguró que se busca atender la demanda de todos los departamentos de la provincia y confirmó los sectores ya incluidos.

"Tenemos algunas zonas definidas: Guaymallén, Capital, Godoy Cruz, San Rafael y Junín. Buscamos que los docentes busquen terrenos en su zona de trabajo para que estén lo más cerca posible de la escuela, pero esto no será un requisito", detalló.

Según especificó el funcionario, las viviendas serán de aproximadamente 60 metros cuadrados, con dos dormitorios, cocina, comedor y un baño, con la posibilidad de ampliación de un dormitorio más.

"Estamos buscando que el sistema constructivo sea rápido y eficiente. La idea es romper con este mito de que para tener una cas tenemos que estar cuatro o cinco años esperando", comentó Daparo, asegurando que el objetivo del programa es hacer entregas cada 12 meses.

Requisitos para acceder a la casa propia

La primera etapa será para docentes en actividad y la inscripción se abriría en julio, una vez que estén definidos los proyectos habitacionales disponibles. Llegado el momento, docentes deberán ingresar a la página del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para realizar la pre-inscripción, donde cargarán todos los datos y requisitos necesarios.

El valor estimado de cada casa estará entre $100 millones y $120 millones, dependiendo si el terreno lo pone el desarrollador o la DGE.

El esquema financiero será uno de los filtros más importantes: el 80% del valor se cubrirá mediante crédito bancario, con posible participación del Banco Nación u otras entidades, y el 20% restante quedará a cargo del adjudicatario como ahorro previo. Ese aporte no se exigirá de una sola vez, sino que podrá reunirse en 12 o 24 meses. En números concretos, implica juntar entre $20 millones y $25 millones, según el costo final de la vivienda.

El plan apunta a docentes con estabilidad laboral, por eso se priorizará a titulares. También se exigirá capacidad de pago. Según los criterios informados, el grupo familiar deberá acreditar ingresos equivalentes a cinco salarios mínimos, vitales y móviles. Con el valor vigente desde el 1 de mayo de 2026, ese piso se ubica en $1.815.000. Luego de completar el ahorro previo y recibir la vivienda, el beneficiario continuará pagando el crédito hipotecario, que podría extenderse hasta 30 años.

"En la la pre-inscripción el docente va a poder elegir en función de la zona de los proyectos que nos han presentado los desarrolladores inmobiliarios y los terrenos propios que tenemos y ahí seleccionar el lugar en función de la residencia, la escuela donde trabaja", aportó Daparo.

En el caso de que la demanda sea superior a la disponibilidad y los docentes solicitantes cumplan con todos los requisitos para poder acceder a un crédito, se hará a través de sorteo público.

Segunda etapa

Mientras ejecutan la primera etapa, el Gobierno prepara una segunda operatoria habitacional. Según los cálculos, son más de 3.000 los docentes que tienen la necesidad de acceder a una vivienda propia.

"Esto es una primera etapa de 250 viviendas, nosotros creemos que hace falta más de 2.500 viviendas, por lo cual también hemos convocado a los municipios, a aquellos que tienen terreno y ya están urbanizados, y vamos a alargar una segunda etapa que va a incluir urbanización: entregarle al docente terreno urbanizado y que ellos puedan construir su vivienda", reconoció el subsecretario de Infraestructura Escolar