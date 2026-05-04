Las cuatro plantas de interior que crecen en agua y transforman cualquier rincón

La decoración de interiores encontró en las plantas en agua una fórmula simple: verde, diseño y bajo mantenimiento en un mismo gesto. En vez de macetas con tierra, bastan frascos, botellas o recipientes de vidrio para armar composiciones livianas, ideales para escritorios, repisas, mesas de luz o rincones pequeños.

La tendencia no solo responde a una cuestión estética. También resulta práctica para quienes quieren sumar naturaleza en casa sin lidiar con sustratos, trasplantes frecuentes o suciedad.

El atractivo está en la transparencia. Las raíces quedan a la vista, el recipiente se vuelve parte de la decoración y la planta aporta volumen sin recargar el ambiente. Este tipo de cultivo funciona muy bien en departamentos, oficinas o espacios con poca superficie disponible. Además, permite controlar con facilidad el estado del agua y detectar si aparecen algas, hojas deterioradas o raíces en mal estado.

Aglaonema, syngonium, peperomia e impatiens aparecen entre las especies más buscadas para este tipo de arreglo. Todas pueden desarrollarse a partir de esquejes, aunque no conviene tratarlas como plantas acuáticas puras. Necesitan luz adecuada, agua limpia y cierta atención para mantenerse saludables. El secreto es simple: que el tallo o los nudos queden en contacto con el agua , pero que las hojas permanezcan fuera del recipiente para evitar que se pudran.

Cuatro opciones fáciles para interiores

La aglaonema es una de las más elegidas por su follaje vistoso. Sus hojas pueden combinar verdes, plateados, rosados o rojizos, según la variedad, y por eso funciona casi como una pieza decorativa. Tolera ambientes interiores con luz baja o moderada, aunque se desarrolla mejor con claridad indirecta. En agua, conviene colocar un esqueje sano y renovar el líquido una o dos veces por semana.

El syngonium, también conocido como punta de flecha, tiene una ventaja: crece rápido y permite ver raíces en poco tiempo. Sus hojas livianas y su forma trepadora lo vuelven ideal para estantes, bibliotecas o frascos altos. Para reproducirlo, alcanza con cortar un tallo que tenga nudos y dejar esa parte sumergida. Debe recibir luz indirecta, ya que el sol directo puede quemar o decolorar el follaje.

La peperomia es una opción compacta, perfecta para ambientes chicos. Sus hojas carnosas retienen humedad y le dan un aspecto prolijo, casi escultórico. Se adapta bien a recipientes pequeños y puede ubicarse sobre mesas, escritorios o repisas. En este caso, el cuidado principal es evitar el exceso de agua sucia: el recipiente debe mantenerse limpio y el tallo no debe ablandarse.

La impatiens, conocida como alegría del hogar, suma algo distinto: color. A diferencia de muchas plantas que se eligen solo por sus hojas, puede aportar flores y un efecto más cálido. Sus esquejes también enraízan en agua, pero requieren cambios más frecuentes y buena luminosidad sin sol directo. Es una alternativa atractiva para quienes buscan un arreglo más vivo y menos minimalista.

Cómo cuidarlas para que duren más

El mantenimiento es sencillo, pero no inexistente. Lo ideal es cambiar el agua cada pocos días o, como mínimo, una vez por semana. También conviene usar recipientes limpios, retirar hojas caídas, evitar que el agua se ponga turbia y ubicar las plantas en un lugar luminoso sin exposición directa fuerte. Si aparecen algas, el frasco debe lavarse antes de volver a colocar la planta.

Otro punto clave es la seguridad en hogares con mascotas o niños pequeños. Algunas especies ornamentales, como la aglaonema, pueden resultar tóxicas si son ingeridas, por lo que se recomienda ubicarlas fuera de su alcance. Con esos cuidados básicos, las plantas en agua pueden convertirse en una solución decorativa simple, moderna y muy versátil: no ocupan demasiado lugar, no ensucian y cambian por completo la energía de un ambiente.