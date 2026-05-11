Quejas por listas impugnadas y por los padrones en la UNCuyo: los detalles

Distintas listas de la UNCuyo rechazan la decisión de la Junta Electoral de bajarlas. Los planteos por este motivo y por los padrones.

Las elecciones de la UNCuyo del 9 de junio próximo entraron en la cuenta regresiva porque este lunes 11 arrancó formalmente la campaña. Hay varias quejas por la decisión de la Junta Electoral de la Universidad de impugnar varias listas y dudas porque hay cambios en los padrones. Mientras la UNCuyo se prepara para la marcha federal de este martes 12, el Consejo Superior deberá revisar varias decisiones de la Junta electoral para las candidaturas para ser parte de ese órgano. Se bajaron listas de estudiantes en Medicina e Ingeniería con el argumento de que hubo irregularidades en las presentaciones, lo que ocasiona que hoy quede un sólo listado firme.

Además, en el claustro docente, se impugnó la lista de docentes opositora a la que representa el actual decano de Ciencias Económicas. Por otro lado, hay planteos por los padrones.

Qué dicen las listas impugnadas En Medicina, el apoderado de la lista “Nueva Gestión” interpuso un recurso de alzada, revisión o apelación en el Consejo Superior contra la resolución de la Junta Electoral General diciendo que: "El día 6 del mes en curso a las 23:52 horas fui notificado del rechazo de nuestra lista por parte de la Junta Electoral General. Motiva el rechazo que nuestra candidata suplente la Medica Lidia Laghezza, quien en octubre del 2025 ganó el concurso convocado para cubrir el cargo de profesora adjunta efectiva de pediatría, no se encuentra incluida en el padrón de dicho claustro sino en el de Auxiliares de Docencia. Cabe aclarar que como apoderado no fui notificado de ninguna observación ni emplazado a subsanar irregularidades de nuestra lista".

Además, hizo dos planteos más: "Resulta necesario que este Consejo conozca que en la Facultad de Ciencias Médicas son escasas las profesoras efectivas, contando incluso con una carrera de grado como la Licenciatura en Enfermería con la totalidad de su plantel docente (en su mayoría mujeres) interino sin que se hayan efectuado procesos de efectivización, que conspira contra la acreditación de las distintas carreras. Aspecto este que restringe la participación democrática".

Por otro lado, sumó: " Por otro lado, mientras el Médico Fabián Díaz -actual Secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas y candidato a vicedecano por la lista “Trayectoria en Acción”- concursó un cargo de profesor asociado el día 20 de octubre de 2025 y fue efectivizado por este Consejo Superior el 3 de diciembre del 2025 a través de la resolución N° 947/2025; es decir a la fecha no tiene los 2 años que el estatuto exige para ser candidato. Este extremo no ha sido observado por la Junta General, y nosotros entendemos que una salud democrática es la competencia en las elecciones".