La UNCuyo inauguró un local físico de su tienda oficial: dónde es y qué se puede comprar

En los últimos días, la UNCuyo inauguró el primer local físico de su tienda oficial , el cual funcionará en el edificio del Comedor Universitario y está destinado a la venta de productos institucionales a estudiantes, docentes, egresados y personal universitario.

La inauguración estuvo encabezada por la rectora Esther Sánchez, quien destacó el valor simbólico del nuevo espacio dentro del campus universitario. “Celebro la idea de abrir la Tienda UNCUYO aquí, en este lugar tan cercano a nuestros estudiantes, como un modo de reafirmar nuestro sentido de pertenencia, nuestro orgullo de pertenecer a la Universidad Nacional de Cuyo”, expresó.

“Qué mejor que tomar un mate entre amigos, con un mate que sea de la UNCuyo, o qué mejor que tomar un buen vinito en una de esas copas o ponerse los buzos. Eso tiene un sentido y una emotividad muy fuerte”, señaló la rectora, en referencia al fuerte sentido de pertenencia que los productos pueden generar en la comunidad educativa.

La rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, encabezó la inauguración del local.

El proyecto comenzó en julio de 2025 como una plataforma virtual y, aunque continuará funcionando de esa manera, ahora suma un punto de venta presencial para ampliar el acceso a los productos y fortalecer su presencia dentro de la institución.

Desde la Secretaría de Extensión Universitaria explicaron que la iniciativa fue pensada como una herramienta para consolidar la identidad institucional a través de objetos de uso cotidiano. Celeste Parrino, responsable del área, aseguró que el objetivo fue “plasmar físicamente” el sentimiento de pertenencia a la universidad.

Qué se puede comprar en la tienda

En el local se pueden adquirir remeras, buzos, mochilas, agendas, lapiceras, mates, equipos materos, copas de vino, botellas reutilizables, bolsas ecológicas y llaveros, entre otros artículos que incorporan frases y elementos representativos de la universidad.

Los productos fueron desarrollados bajo criterios de sustentabilidad, accesibilidad y responsabilidad social, con participación de proveedores locales y equipos de diseño, comunicación y logística.

Tienda UNCuyo 3 En el local se pueden adquirir remeras, buzos, mochilas, agendas, lapiceras, mates, entre otros elementos distintivos de la universidad. UNCuyo

El nuevo espacio atenderá de lunes a viernes de 10 a 15. Además, cabe destacar que durante mayo habrá un descuento del 20% para toda la comunidad universitaria y beneficios especiales para egresados que presenten la tarjeta Soy UNCuyo.