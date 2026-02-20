Anses brinda un aumento de marzo y refuerza descuentos para jubilados: cómo aprovecharlo

Los jubilados y pensionados de Anses vuelven a tener una novedad relevante en el horizonte cercano: el Gobierno ratificó la continuidad y ampliación del programa de reintegros y descuentos “Beneficios Anses – Capital Humano”, que funciona sin trámite previo y devuelve una parte de la compra en la misma cuenta donde se cobra el haber.

El anuncio se conoció en paralelo a la actualización prevista para marzo de 2026 por movilidad mensual, calculada con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Cómo funciona el reintegro sin inscripción El mecanismo es directo: se paga con la tarjeta de débito asociada a la cuenta de cobro y el sistema acredita un reintegro que suele variar entre 10%, 15% y hasta 20%, según el comercio, la categoría y, en algunos casos, el producto. La devolución no aparece en caja: se deposita después, por lo general dentro de las 72 horas hábiles. La cobertura es federal y, de acuerdo con la información oficial, alcanza a más de 7.000 comercios y decenas de miles de puntos de venta en todo el país.

En supermercados, el cuadro cambia según la marca. En Disco, Jumbo y Vea, el beneficio se presenta como 10% general y llega a 20% en rubros de perfumería y limpieza, con tramos donde no se fija tope. En Coto, La Anónima y Super CAS/FASA se menciona 10% en la compra, también con condiciones sin límite en ciertos casos. Josimar figura con 15% y Toledo con 20% en todos los rubros. Otras cadenas aplican techos: Carrefour con 10% y tope de reintegro, Día con 10% y límite por operación, y Chango Más con 10%, pero con restricciones por transacción y por mes. Antes de comprar, conviene chequear el detalle por comercio y sucursal, porque las condiciones pueden variar.

anses Desde Anses informaron que en marzo no solo habrá aumentos para jubilados, sino también grandes descuentos. Shutterstock Se puede sumar el banco y agrandar el ahorro Además del reintegro base, varias entidades agregan promociones propias que, en la práctica, pueden apilarse con el programa oficial. Entre los ejemplos difundidos aparecen Banco Nación con un extra mediante sus apps y billeteras, Galicia con porcentajes superiores y cuotas en comercios adheridos, Supervielle con días específicos de descuento y Provincia de Buenos Aires con devolución adicional a través de Cuenta DNI. La clave es usar el medio de pago correcto y revisar topes semanales o mensuales, porque suelen ser el punto que define cuánto se termina recuperando.