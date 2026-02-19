AUH en marzo 2026: cuánto se cobra con aumento y el calendario de pagos completo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un nuevo aumento en marzo y Anses definirá el cronograma de pagos.

El 80% de la AUH se cobra mensualmente y el 20% restante se retiene. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrán en marzo de 2026 un incremento del 2,9%, en línea con la inflación de enero informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La actualización se aplica bajo la fórmula vigente establecida en el Decreto 274/2024, que dispone ajustes mensuales tomando como referencia el índice de precios de dos meses atrás. De esta manera, los haberes se modifican todos los meses, aunque con un desfasaje respecto del dato inflacionario que se utiliza como base.

Cuánto se cobra por AUH en marzo Con el nuevo aumento, la Asignación Universal por Hijo( AUH) en su liquidación mensual del 80% pasará de $103.277 a $106.272. Cabe recordar que el organismo retiene el 20% restante, que se paga una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad correspondientes.

En paralelo, otras asignaciones también se actualizan:

La Asignación por Hijo del sistema SUAF sube de $64.554 a $66.426.

La Asignación por Hijo con Discapacidad pasa de $210.186 a $216.281. anses Los beneficiarios pueden consultar la fecha de cobro en mi Anses. Shutterstock A quiénes les corresponde la AUH La AUH está destinada a la madre, padre o titular a cargo con hijos menores de 18 años que se encuentren en alguna de estas situaciones: