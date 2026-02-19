AUH en marzo 2026: cuánto se cobra con aumento y el calendario de pagos completo
La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un nuevo aumento en marzo y Anses definirá el cronograma de pagos.
Las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrán en marzo de 2026 un incremento del 2,9%, en línea con la inflación de enero informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La actualización se aplica bajo la fórmula vigente establecida en el Decreto 274/2024, que dispone ajustes mensuales tomando como referencia el índice de precios de dos meses atrás. De esta manera, los haberes se modifican todos los meses, aunque con un desfasaje respecto del dato inflacionario que se utiliza como base.
Cuánto se cobra por AUH en marzo
Con el nuevo aumento, la Asignación Universal por Hijo( AUH) en su liquidación mensual del 80% pasará de $103.277 a $106.272. Cabe recordar que el organismo retiene el 20% restante, que se paga una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad correspondientes.
En paralelo, otras asignaciones también se actualizan:
- La Asignación por Hijo del sistema SUAF sube de $64.554 a $66.426.
- La Asignación por Hijo con Discapacidad pasa de $210.186 a $216.281.
A quiénes les corresponde la AUH
La AUH está destinada a la madre, padre o titular a cargo con hijos menores de 18 años que se encuentren en alguna de estas situaciones:
- Desocupados.
- Trabajadores no registrados o sin aportes.
- Trabajadores de casas particulares.
- Monotributistas sociales.
- En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad.
Calendario de pagos de marzo
De acuerdo con el cronograma que Anses viene utilizando en los últimos meses, las fechas de cobro de la AUH en marzo serían las siguientes, a la espera de confirmación oficial.
- Lunes 9 de marzo: DNI terminados en 0
- Martes 10 de marzo: DNI terminados en 1
- Miércoles 11 de marzo: DNI terminados en 2
- Jueves 12 de marzo: DNI terminados en 3
- Viernes 13 de marzo: DNI terminados en 4
- Lunes 16 de marzo: DNI terminados en 5
- Martes 17 de marzo: DNI terminados en 6
- Miércoles 18 de marzo: DNI terminados en 7
- Jueves 19 de marzo: DNI terminados en 8
- Viernes 20 de marzo: DNI terminados en 9