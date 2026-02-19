Hoy el calendario de pagos de Anses cambia por el Carnaval: qué cambia

La Anses reordenó el cronograma por el Carnaval y hoy se juntan terminaciones de DNI en un mismo día: en jubilaciones mínimas, por ejemplo, cobran dos grupos a la vez.

Debido a los feriados de Carnaval, el calendario de pagos sufrió corrimientos para mantener el orden administrativo. Como consecuencia, en algunas prestaciones se agrupan terminaciones de DNI que originalmente cobraban en días distintos. Este jueves 19 de febrero se observa ese efecto, especialmente entre jubilados y pensionados con haberes mínimos.

El corrimiento provocado por los feriados hizo que las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo incluyan a dos terminaciones de documento en una misma jornada. Hoy cobran los beneficiarios con DNI finalizados en 6 y 7, una unificación poco habitual que responde exclusivamente al ajuste del calendario.

También perciben sus haberes:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo, con DNI terminado en 6;

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo, con DNI terminado en 5;

Quienes reciben Asignación por Prenatal y por Maternidad, con DNI finalizados en 8 y 9. Los montos se acreditan en las cuentas declaradas, por lo que no es obligatorio asistir el mismo día al banco. Como ocurre todos los meses, algunas prestaciones se abonan sin considerar la terminación del documento. Pueden cobrarse en las fechas establecidas sin restricción: