Quini 6: quiénes ganaron el domingo y cuánto se juega el miércoles

El último sorteo del Quini 6 dejó millones vacantes y nuevos ganadores en todo el país. Cómo quedaron los pozos y qué se espera para el próximo juego.

Este domingo 21 de septiembre se llevó a cabo el sorteo número 3306 del Quini 6. Con un pozo total superior a los $5.900 millones. Si bien hubo ganadores en la modalidad Siempre Sale, las categorías principales quedaron vacantes, lo que genera aún más interés para el próximo sorteo, con un pozo acumulado de $6.200 millones.

Resultados Quini 6 En la modalidad Tradicional, el pozo superó los $701 millones. Los números sorteados fueron 01, 16, 19, 21, 35 y 38. Sin embargo, ningún apostador logró acertar los seis números, por lo que el premio mayor quedó vacante. Esta categoría sigue acumulando millones y se convierte en una de las más esperadas para el próximo sorteo.

La Segunda Vuelta tuvo un pozo aún más alto, con más de $3.600 millones en juego. Los números ganadores fueron 23, 20, 37, 30, 11 y 21. A pesar de la gran cantidad de dinero en disputa, tampoco hubo ganadores en esta modalidad. El pozo vuelve a acumularse y aumenta la expectativa entre los jugadores que sueñan con cambiar su vida.

quini.jpg El Quini 6 suma millones para el próximo sorteo y mantiene la ilusión de los apostadores. Foto: Archivo

Por su parte, la modalidad Revancha ofrecía un pozo superior a los $1.090 millones. Los números sorteados fueron 41, 11, 37, 24, 45 y 30. Al igual que en las anteriores, no se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el premio continúa creciendo y se convierte en una oportunidad millonaria para el próximo sorteo.